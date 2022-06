Susanna Griso cumple el gran sueño de Merecedes Milá

Susanna Griso ha cumplido sin duda, uno de los grandes sueños de Mercedes Milá. Resulta que, uno de los actores más deseados se encuentra en España por motivos laborales. Se trata de William Levy, actor que interpreta a Sebastián Vallejo, en la exitosa serie de Netflix, Café con aroma de mujer. La presentadora de Espejo Público ha compartido una serie de fotografías en sus redes sociales en las que aparece junto al intérprete. En las imágenes se pueden ver que han disfrutado de una deliciosa comida mientras han podido compartir algunas confidencias derrochando complicidad.

El título de este post iba directamente dirigido a la que fuera presentadora de Gran Hermano, quien ha demostrado públicamente su admiración por Levy en varias ocasiones. “Me temo mucho que @mercedesmila no me va a perdonar esta comida con @willevy”, ha indicado la comunicadora con mucho humor. Como era de esperar, la reacción de Milá no ha tardado en llegar. “¡Jamás te perdonaré Susanita mona! Jamás. Primero empezaste con el cartoncito y ahora al natural. Muy mal, muy mal. He enfermado que lo sepas”, ha expresado en un tono jocoso.

El pasado 27 de abril, Mercedes Milá compartía en su cuenta de Instagram unas palabras cargadas de aprecio hacia el actor cubano. Además, añadía unas fotografías en las que aparecía posando frente a un anuncio protagonizado por William Levy en una campaña para Emidio Tucci para El Corté Inglés. “Querido @elcorteingles: Es la primera vez que escribo a una marca comercial, a unos grandes almacenes. En realidad, lo que desearía es que este texto llegara a manos de quien tomó la decisión de contratar a @willevy para su campaña de #EmidioTucci. Estoy segura de que aumentarán sus clientes con esta millonada que le habrán pagado porque deben saber que somos millones las personas que amamos a este grandioso actor cubano. Hay gente que está empezando a decir que nuestro William hace que la felicidad inunde nuestras vidas. Ustedes que lo han colocado en tantas esquinas de nuestro país, favorecen ese sentimiento del que les hablo. Enhorabuena, felicidades y gracias infinitas”, escribía la periodista.

El positivo en Covid de Susanna Griso

El pasado 1 de junio Susanna Griso publicaba en Instagram que había dado positivo en coronavirus. Una vez recuperada, la periodista acudía a El Hormiguero y era Pablo Motos quien la preguntaba sobre este asunto, ya que su contagio se produjo tras acudir una conocida fiesta de disfraces con temática pirata en Malta, a la que asistieron numerosos rostros conocidos con motivo del cincuenta cumpleaños de Sandra García-Sanjuán, cofundadora y propietaria del Grupo Starlite.

«Además, lo pillaste en una fiesta de piratas, ¿no?», dejaba caer Motos entre risas. «Yo cogí el Covid en una fiesta de piratas en Malta. Lo que pasa en Malta se queda en Malta. La casa era la de José María Cano y lo que pasó no podemos decir nada», respondía airosa Susanna sin querer tampoco entrar en más detalles al respecto.