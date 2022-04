Mercedes Milá se derrite con una felicitación de William Levy

Es un sueño para muchas mujeres del mundo, pero en el caso de Mercedes Milá, la realidad ha superado a la ficción. El pasado 5 de abril, la veterana comunicadora ha cumplido setenta y un años y, como era de esperar, su perfil en redes sociales se llenó de mensajes de cariño hacia la periodista, a los que se añaden los que recibiera por privado. Lo que no podría imaginarse es que su amor platónico también aprovecharía esta fecha tan especial para enviarle un vídeo. Estamos hablando de William Levy, uno de los rostros más conocidos del panorama latino, sobre todo a raíz del éxito que ha cosechado la serie Café con aroma de mujer, que no solo se ha convertido en una de las ficciones más vistas de Netflix en todo el mundo, sino que además ha hecho suspirar a miles de mujeres por el atractivo de sus protagonistas, en especial, por William Levy.

El intérprete de origen cubano ha querido sorprender a la periodista con un vídeo por su cumpleaños: «este mensaje es para la mujer más bella de España, con respeto a las demás mujeres de España porque allí hay mujeres muy bonitas y muy simpáticas. Pero este mensaje va específicamente para la más bella, Mercedes Milá. Te mando un beso muy grande, te quiero mandar mucha felicidad en tu cumpleaños, que Dios te bendiga, que sigas regalando salud y muchos años más de felicidad. Un besote grande», ha dicho el actor.

La periodista no ha dudado en compartir con sus seguidores el vídeo que le ha mandado Levy, en el que aparece en el coche, vestido de manera casual y con una gorra. «No sé cómo seguir con mi día», ha escrito Mercedes Milá. Han sido muchas las personas que han comentado la publicación, con mensajes como «lo tienes en el bote», «te visiono entrevistándolo», «los sueños se cumplen» o «yo necesitaría reanimación asistida». Ella misma también ha contestado a estos comentarios a través de los stories de su cuenta: «yo de verdad que no tengo palabras para contestaros a vuestros mensajes. No lo entiendo ni yo».

Hace algunos días, la propia presentadora desveló en sus redes que había cambiado la foto de pantalla de su teléfono móvil por una imagen del intérprete cubano: «Estoy viviendo un enamoramiento ficticio parecido a aquellos embarazos que no existían de verdad, solo en la imaginación de algunas mujeres. Él consigue que casi todas las fotos y videos que se cuelgan en Instagram, me emocionen, me hagan sonreír. No lo había sentido nunca antes con esta fuerza y es una belleza de experiencia», escribía la periodista. Antes de esto, el pasado mes de enero, ella misma compartió un collage con diferentes primeros planos del actor junto a un divertido mensaje: «Instagram es un invento diabólico. Hace meses, años que lo uso y lo disfruto. Pero este fin de semana me ha sucedido algo más: la cara de un hombre me ha trastornado las horas», escribió Milá.

«Busqué en todas las estanterías; en todos los pozos y allí donde llegaba lograba la satisfacción y la alegría: un cubano ha invadido Instagram y a mí ya no me gusta mirar la cara de ningún hombre más. William Levy, amo a la madre que te parió, no se puede hacer nada más perfecto!!!!!!!!!!! Gracias señora!!!!!!”, escribía la presentadora, a lo que el propio Levy contestó con un divertido comentario en el post de Milá: “besos”, junto a dos emojis de risa.

Ante esta primera reacción, Milá decidió capturar el comentario y subirlo a sus stories: “Cuba, allá voy”, escribió la periodista que parece que se muere de las ganas por verle en persona. ¿Cuál será el siguiente capítulo de este romance virtual?.