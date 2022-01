Nunca es tarde para dar una oportunidad al amor, y si no, que se lo digan a Mercedes Milá. Aunque no es muy dada a expresar sus sentimientos públicamente, la que fuera la presentadora más emblemática de Gran Hermano ha dado un paso al frente para expresar la gran admiración y devoción que durante los últimos días ha ido sintiendo con respecto a un hombre que últimamente está muy presente en nuestras pantallas de televisión.

El afortunado no es nada más y nada menos que William Levy. Al parecer, la periodista habría quedado prendada de la belleza del actor de tal manera que el algoritmo de Instagram ya se ha percatado y no deja de mostrarle vídeos suyos haciendo que su feed tan solo esté compuesto por contenido de Levy: “Instagram es un invento diabólico. Hace meses, años que lo uso y lo disfruto. Pero este fin de semana me ha sucedido algo más: la cara de un hombre me ha trastornado las horas. Busqué en todas las estanterías; en todos los pozos y allí donde llegaba lograba la satisfacción y la alegría: un cubano ha invadido Instagram y a mí ya no me gusta mirar la cara de ningún hombre más. William Levy, amo a la madre que te parió, no se puede hacer nada más perfecto!!!!!!!!! Gracias señora!!!!!!!!!”, escribió la de Esplugas de Llobregat en su red social.

Aunque a priori parecía que su publicación no iba a ir más allá de sus más de 200 mil seguidores en Instagram, lo cierto es que esta declaración de intenciones ha llegado hasta el actor, que no ha dudado en dejar un divertido comentario en el post de Milá: “besos”, escribía junto a dos emojis de risa. Pero el artista no fue el único rostro conocido que dejó constancia de su apoyo a las palabras de Mercedes, sino que también se sumaron a los halagos Alba Carrillo, Carmen Lomana o Sofía Suescun, entre otras. Por otro lado, Sonsoles Ónega también parece estar de acuerdo al haber dado me gusta a la imagen, aunque ha preferido mantenerse en un segundo plano al pasar más desapercibida.

Tal fue la alegría de la comunicadora ante el comentario de Levy, que al verlo no pudo evitar capturarlo y subirlo a sus stories de Instagram: “Yo ya me bajo”, escribió sobre la imagen. Pero sus elogios hacia el actor no quedaron allí y en su siguiente historia hizo uso otra vez de la captura del comentario de William para “avisarle” de los planes que tiene de futuro junto a él: “Cuba, allá voy”, aseguró Mercedes tras sentir que el intérprete estaba encantado de contar con una seguidora tan sumamente fiel y dispuesta a cruzar el charco con tal de conocer en vivo y en directo a su ídolo. ¿Cómo acabará esta “historia de amor”? Sea como sea, lo que está claro es que será la propia Mercedes quien nos relate los próximos avances con orgullo a través de sus redes sociales.