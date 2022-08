Pese a que las vacaciones están para disfrutar, siempre puede surgir algún que otro contratiempo. Y si no que se lo digan a Mercedes Milá que, en mitad de su respiro en Francia, se ha visto obligada a visitar el hospital de la zona debido a una aparatosa caída que ha terminado en rotura de húmero. No es ningún secreto que montar en bicicleta es uno de los pasatiempos favoritos de la comunicadora y, aunque siempre muestra en sus redes sociales cómo disfruta sobre ruedas, esta vez el deporte le ha jugado una mala pasada.

Tal y como ella misma ha relatado en su cuenta de Instagram, se encontraba paseando en bici por el campo cuando un insecto le ha atacado y, en un intento de esquivarlo, se ha soltado del manillar, cayendo al suelo en el acto. “Estoy en Francia haciendo unas excursiones en bici maravillosas y alguna de vosotras me habéis dicho: ‘cuidado, no te vayas a hacer daño’. Pues me lo he hecho”, ha comenzado explicando a sus seguidores con el humor que tanto le caracteriza. Con cara de resignación y todavía dolorida por la aparatosa caída, la periodista ha contado con todo lujo de detalles el pequeño contratiempo de sus vacaciones: “Un tábano me picó y para defenderme de él solté la mano derecha de la bici y me fui directa a una zarzamora que tenía maderas y muchas cosas dentro. Al caerme, noté que me rompía el hombro”. Y es que, aunque el accidente podría haber quedado en unos simples rasguños, lo cierto es que la que fuera presentadora de Gran Hermano se ha visto obligada a hacer una visita al hospital más cercano.

“Aunque costó mucho sacarme de ahí, lo lograron y me llevaron al hospital. Allí me hicieron una radiografía y vieron que húmero estaba roto. Tenía un dolor bestial”, ha explicado desde la camilla del hospital, donde además ha reconocido estar “hasta arriba de morfina”. Por suerte, la rotura ha sido limpia y no tendrá que pasar por quirófano, una buena noticia que se ha colado entre esta mala suerte. Pese a estar pasando un momento complicado y doloroso, Milá no ha perdido la sonrisa y ha hecho alarde de su positivismo: “Estoy de muy buen humor y eso es importante. Porque realmente podría haber sido mucho peor”. Afortunadamente todo ha quedado en un susto, aunque no se ha librado de llevar un aparatoso vendaje y un arnés para inmovilizar su brazo: “Esto lo voy a tener que llevar durante 40 días y tendré que estar sin moverme. Ni si quiera me voy a poder poner desodorante, así que no os acerquéis a mí”.

La comunicadora ha paralizado así sus vacaciones estivales y en unos días regresará a España para continuar con la recuperación, que la mantendrá unas semanas postrada en la cama. Aunque, probablemente, lo que peor lleve será no poder hacer deporte, una actividad con la que la periodista ha conseguido mantenerse en forma, cuidar su salud y despejar la mente todos estos años. Sea como fuere, la realidad es que sus vacaciones no han salido como esperaba, pero gracias a ellas ha descubierto una gran lección de vida: “La mejor manera de curarte es la sonrisa”.