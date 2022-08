Mercedes Milá pasará por quirófano tras su caída en vacaciones

Momento complicado para Mercedes Milá. La presentadora ha visto sus vacaciones estivales frustradas a raíz de una aparatosa caída que la llevará a pasar por quirófano, a pesar de que en un primer momento se pensó que la lesión no sería tan grave. «Estoy en Francia haciendo unas excursiones en bici maravillosas y alguna de vosotras me habéis dicho: ‘¡Cuidado, no te vayas a hacer daño!’. Pues me lo he hecho. Me caí porque un tábano me picó y para defenderme, solté la mano derecha y me fui directa a una zarza. Noté al caerme que me rompía el hombro. Costó mucho sacarme y me llevaron al hospital me hicieron una radiografía y que el húmero estaba roto, pero no había desplazamiento así que no había que operar», comentó en un principio Mercedes Milá, convencida de que se libraba de la intervención.

Sin embargo, la situación es más compleja de lo que ella misma había considerado en un principio. Tras someterse a varias pruebas médicas, la presentadora ha confirmado la peor de sus sospechas: Tendrá que pasar por el quirófano para someterse a una intervención. «Mi médico, Rafa González-Adrio, me ha hecho un TAC. No he dado crédito al resultado. En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano», ha escrito Mercedes Milá en una publicación en los stories de su cuenta de Instagram, en los que ha comentado también que los dolores se han vuelto cada vez más intensos y le están haciendo pasar un verano complicado.

No obstante, la presentadora no ha perdido el sentido del humor y no ha dudado en recordar su ‘relación’ con el actor de origen cubano William Levy: «Es verdad que el dolor va en aumento, pero no estaba en mis planes ‘borrar’ el mes de agosto. William Levy y una servidora nos quedamos sin vacaciones», ha sentenciado Mercedes Milá.

A pesar de este contratiempo, Mercedes Milá se mantiene optimista y ha continuado con sus planes de verano. La presentadora se encuentra en compañía de su familia, con la que ha disfrutado recientemente de un delicioso almuerzo en un conocido restaurante de la Ciudad Condal: «Con mi familia, así es muy fácil recuperarse», ha publicado en su perfil de Instagram, junto a una imagen en la que se la ve con el brazo en un cabestrillo.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre cuándo se someterá la presentadora a la operación, aunque todo apunta a que será de manera inminente. De la misma manera, no se sabe cómo será la recuperación tras la operación y cuándo podrá reincorporarse a su actividad con normalidad.