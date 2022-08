Rafael Amargo ha sido uno de los asistentes a la presentación de la colección de Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes. El bailarín se ha pronunciado sobre algunos de los acontecimientos más recientes de su carrera, así como de temas más personales como su percepción de la carrera de Carla Vigo o la colaboración con el hijo de la venezolana.

Rafael Amargo se ha mostrado encantado de poder acudir a este estreno: “Estoy entregado aquí a esta cosa tan chula que han hecho mis amigos de King Art, que encima yo me hubieran puesto una. Me parece que todo lo que sea una iniciativa que tenga que ver con la cultura y con la inquietud de una persona joven y talentosa como es Alejandro, me parece una maravilla. Yo lo tengo trabajando en la compañía y es que se le llenan las manos a esas personas apañadas. Cuando eres apañado, que no sea para nunca. Es muy lindo, es muy lindo”, ha dicho el artista.

Amargo no ha dudado en alabar las cualidades de Alejandro Reyes como intérprete: “Como actor va sobrao. Mira, hay actores que tienes que sacárselo y a Alejandro hay que frenarlo. Es un actor de gen, te lo pone fácil. Resuelve. Da gloria trabajar con él”, ha dicho el bailarín, que también se ha pronunciado sobre Carla Vigo.

Según ha revelado el artista, la sobrina de la Reina Letizia sufre de miedo escénico: “Hay otro tipo de actrices, por ejemplo, Carla Vigo a la que le tienes que preparar el personaje. Ella tiene como un respeto y un miedo a lo escénico por el respeto que le da. Son formas muy diferentes”, ha declarado.

Rafael Amargo considera que esto no tiene nada que ver con la situación personal y familiar de la hija de Érika Ortiz: “Quiero decir que, aunque Carla hubiese sido la hija de Ivonne, ella ha nació así y es su identidad. Luego después toda la carga, todo el peso. Pero hubiera sido así de prudente, Álex es más para fuera, extrovertido. Son personas que yo les tengo cariño, porque son muy respetuosos, tienen muchísimas ganas y van con la carga cada uno de sus cosas”, ha dicho.

Él siempre ha confiado en las posibilidades de ambos y no ha dudado en darles una oportunidad: “Sí además, por ejemplo lo de Carla fue por cojones, quiero decir, por qué la chiquilla no va a valer, vamos a darle una oportunidad. La estaban señalando antes de verla”, ha comentado el artista, que está encantado con la evolución de la sobrina de la Reina Letizia. “En Yerma está muy bien, está muy correcta y está muy digna de cualquier profesional que la ha visto”, ha declarado.

Rafael Amargo ha revelado que le gustaría trabajar más con ellos: “Pues sí, de hecho, ahora tengo una cosa escrita para dos actrices que voy a dirigir. Va a estar Carla y a lo mejor para Navidad la estrenamos. Es una historia muy bonita y ahí hay que hacerlo bien”, ha asegurado el artista, que considera que sería muy positivo si doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía fueran a verla en alguna ocasión. “Creo que si fuera mi sobrina yo iría a verla y si fuera mi prima, además de que me iba con ella a tomarme una copa. También tienen sus compromisos y su agenda, pero cuando uno se queda solo, en su interior, tienes que acordarte, porque no hay más en tu sangre y es tu vida”, ha dicho.

Sobre la reciente polémica en torno a la cancelación de su última obra, Rafael Amargo se ha mostrado tajante: “Se canceló simplemente porque así lo decidieron el gerente del teatro y el director. Yo en ese momento no estaba. Estaba atendiendo a la televisión. Ya habían decidido, lo entiendo, porque es un trabajo con mapping que tiene que encajar en la escenografía, es un trabajo complicado y por ahora no había tiempo, porque había que modificar la escenografía, porque lo habían tomado mal las medidas. Hemos estado dos años de pandemia. Si hay que esperarse un mes se espera y lo hacemos ya bien2, ha sentenciado.