Ivonne Reyes no ha querido perderse la presentación de la colección de su hijo Alejandro. La venezolana ha sido una de las asistentes a este importante evento y se ha mostrado encantada con este nuevo proyecto del joven. “La verdad es que estoy muy contenta, y muy contenta por mi hijo, que es el protagonista, por Alex, con su King Art que espero que les haya gustado, porque los diseños son de él. Súper contenta la verdad, porque es su proyecto”, ha dicho amablemente a las cámaras de la Agencia Gtres.

Ivonne ha explicado que su hijo lleva tiempo implicado en esta iniciativa, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha visto la luz: “Llevaba años con ganas de sacar algunos jerséis, ropa y tenía esa idea en su cabeza con los amigos y siempre estaban hablando. Después viendo también la conexión que tengo con el mundo de la moda, la Red Carpet y la Fashion Week, también habiendo modelado en New York y Miami, pues le fue interesando cada vez más, y ya con mi amiga Virginia Abzueta que es la gran diseñadora y la profesional, porque nosotros somos aprendices, empezaron a hablar de que le gustaría sacar las sudaderas y de allí se vino arriba y sacó el pantalón y yo qué sé cuántas prendas, de hecho, las bermudas fueron de última hora”, ha comentado la presentadora, que asegura que le encanta que su hijo haya dado este paso.

Sin embargo, Ivonne Reyes reconoce que no le gustó tanto que le dijera que iba a ser actor: “Ser artista no es nada fácil, entonces bueno, si lo escogió…antes de graduarse que me viniera con todo esto. Nunca me lo había comentado y de la noche a la mañana… la verdad es que no se le da nada mal las tablas y encima estuvo con Rafael Amargo, ha estado presentando en el colegio y después estudiando en la Universidad Academy. He estado en muchos talleres de dicción, de todo lo que tienen que hacer los artistas”, ha revelado la venezolana.

El joven está instalado en Estados Unidos, donde se encuentra centrado en su formación y, por ahora, no tiene planes de volver a España: “Ya se va, conmigo no se queda. Estoy soltera”, ha dicho la presentadora con tono de broma. Aunque están muy unidos y, lógicamente, le echa de menos, reconoce que no lleva mal la separación: “Las distancias bien con el Zoom el WhatsApp. Bueno, no pasa nada, la verdad, porque yo también cuando puedo me monto en el avión y me largo. Pero ahora no, ahora quedan sorpresas mías. Pero no se las voy a decir porque el protagonista hoy es Álex Reyes y Virginia Abzueta”, ha comentado Ivonne.

Sobre el amor, la modelo reconoce que no utiliza las nuevas tecnologías para encontrar pareja: “No, no, no, me da un poco de yuyu. Lo que me faltaba. Voy a decir una cosa, no sé qué le está pasando a los chicos, dónde está la seducción, dónde está todo esto. Tienen miedo de estar en pareja”, ha dicho.

Ivonne asegura que ahora mismo no tiene a nadie especial en su vida: “No se acercan. Yo me veo tan mona, pero no se acercan directamente”, ha comentado la venezolana que, además, ha dicho que “no le gusta ninguno” en estos momentos. Es más, ha dejado claro que el amor no está entre sus planes, aunque tampoco se cierra la puerta. “Ahora estoy tranquila, pero si aparece alguien `Welcome´, no estoy cerrada al amor”.

Por su parte, su hijo también ha explicado que ahora no tiene tiempo para el amor: “Su cabeza está con su firma de ropa, con su King Art, con la actuación y con el mundo del marketing y todo esto”, ha dicho Ivonne, que reconoce que sería una suegra muy llevadera. “Soy bastante `open mind´. Soy muy tradicional en una parte, pero la verdad que no. Ese tipo de madre de relaciones tóxicas, no. Que sea feliz y se enamore cuando quiera”, ha sentenciado.