El 22 de enero era una fecha que, tanto Gabriela Guillén como Bertín Osborne tenían marcada en su calendario, ya que se ha celebrado en los juzgados de instrucción de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, el juicio por la paternidad del hijo que tienen en común y que nació el 31 de diciembre de 2023 en Madrid. Y es que, a pesar de que el artista reconoció públicamente al pequeño, Guillén decidió seguir adelante con la demanda interpuesta contra él.

Si bien se ha podido conocer que la empresaria se ha personado en el mencionado lugar para estar presente en esta cita judicial, el intérprete de Noches de San Juan no se ha presentado en la citada sede. Desde LOOK te contamos la meditada decisión del cantante de no estar presente en el juicio.

Bertín Osborne en Sevilla. (Foto: Gtres)

«No se ha presentado en el juzgado ni se presentará», informan a este digital. «Él reconoció a su hijo, su madre lo sabe y no acude a la cita sabiendo que ese hijo es suyo. Ya lo ha reconocido», añaden. Recordar que fue el pasado 12 de julio cuando Bertín Osborne emitió un comunicado reconociendo al pequeño. «Bertín ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén, normalizando de esta manera la relación con la empresaria, que fue en su momento pareja del cantante, y mostrando la máxima responsabilidad con este menor», comenzó el escrito. Así, Bertín quiso poner fin a «una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé», reconociendo que sus reacciones ante el nacimiento del niño «no fueron las más adecuadas», algo que quiso solventar «dando las mejores posibilidades al pequeño». Por otro lado, el abogado de Bertín Osborne ha recalcado que no era necesario que Osborne acudiera a esta cita judicial. «No se ha presentado porque ha habido un reconocimiento desde el minuto uno de los hechos. El procedimiento prevé que hay que celebrar esta vista para que el juez dicte una sentencia reconociendo los hechos, pero no era necesaria su presencia», ha dicho.

Bertín Osborne en un evento. (Foto: Gtres)

Por ahora, el artista se mantiene alejado del foco mediático y no se ha pronunciado al respecto, haciendo una vez más gala de su habitual discreción.

Gabriela Guillén llegando a los juzgados de Sevilla. (Foto: Gtres)

La reacción de Gabriela Guillén

Si bien a la entrada a los juzgados, Gabriela Guillén mostraba un rostro serio y no ha prestado declaraciones ante los medios de comunicación, a su salida ha confirmado que se ha comprobado la paternidad del cantante. «Se ha hecho justicia», ha dicho. «Me gustaría estar tranquila con mi hijo y criarlo feliz que es lo que merece», ha añadido antes de marcharse. Estas declaraciones ven la luz unos días después de que ella misma asegurara que se encarga «económicamente» del hijo que tiene en común con Osborne.