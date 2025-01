Gabriela Guillén sobre el papel como padre de Bertín Osborne: "Económicamente me ocupo yo de mi hijo"

A pocas horas de verse las caras con Bertín Osborne en los juzgados, Gabriela Guillén se ha pronunciado como nunca sobre el papel como padre que ejerce el presentador de televisión con el hijo que tienen en común. Y es que, a pesar de que el andaluz reconoció el pasado mes de junio su paternidad, lo cierto es que, según las últimas declaraciones de Gabriela, es ella la encargada de ocuparse «económicamente» del pequeño, dejando entrever que no recibe ningún tipo de ayuda.

«Trabajo para que tenga lo mejor posible», explicaba ante los micrófonos de Gtres. «Aunque no es solamente una cuestión económica. Un niño requiere muchas cosas. Son atenciones y otros aspectos que para mí pesan mucho más», añadía. Señalaba que le tocaba ejercer tanto de padre como de madre y que lo único que pide en todo momento, al margen de la polémica, es que su hijo «esté bien de salud y que nunca le pase nada». «Esa es mi tranquilidad, luego lo que hagan los demás, ya no depende de mí. Así que cada uno tiene su conciencia, y su vida, y harán lo que tengan que hacer en el momento que crean. Yo ahí no me voy a meter ni voy a exigir ni imponer nada», sentenciaba de una manera rotunda.

Gabriela Guillen en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a lo que pueda suceder en el juicio, Gabriela ha comentado que no tiene claro que se pueda llegar a solucionar la situación existente. Además, hacía hincapié en que «no dependía de ella» que cambiara la relación y la participación de Bertín en la crianza de su último hijo. «Tengo la conciencia tranquila, con lo cual, yo estoy muy bien. Todo lo que se tenga que hacer ya lo dictará el juez. Así que estoy muy tranquila […] Es a él a quien le tendría que dar pena, a mí no. Yo veo a mi hijo todos los días y la verdad es que su sonrisa me da la vida», concluía dejando en evidencia que la relación entre Bertín y el menor es prácticamente nula.

El juicio de Bertín Osborne por la paternidad de su hijo menor

El 31 de diciembre de 2023, Gabriela Guillén dio a luz al hijo que esperaba de Bertín Osborne. Durante los primeros meses de vida, el cantante no confirmó de manera inmediata la paternidad del pequeño, algo que motivó a Gabriela a poner una demanda de paternidad. Aunque posteriormente ambos emitieron un comunicado conjunto donde el televisivo asumía la responsabilidad paternal que le correspondía, el proceso de demanda ya estaba iniciado.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una publicidad. (Foto: El Capote)

Tal y como desveló Beatriz Cortázar, será el próximo 22 de enero cuando se celebre el juicio mencionado, donde Gabriela y Bertín volverán a verse las caras en los juzgados. Durante la jornada, la jueza escuchará los testimonios de ambas partes y recogerá todas las versiones necesarias para emitir un fallo y resolver la polémica que tantos titulares ha acaparado en los últimos meses. Y es que dicha resolución determinará el marco legal y las obligaciones del cuidado del menor. No obstante, de acuerdo con las últimas declaraciones trascendidas, Gabriela no tiene ninguna esperanza puesta en la resolución, ya que entre líneas deja entrever que no cree que la actitud de Bertín con su hijo cambie en algún momento.