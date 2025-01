Bertín Osborne vs. Gabriela Guillén: asalto final 224 días después de la paz que nunca llegó

Han pasado 224 días desde que Bertín Osborne y Gabriela Guillén se pusieran de acuerdo por última vez. El cantante reconoció la paternidad del bebé en común el pasado 12 de junio a golpe de un comunicado oficial conjunto que apuntaba a poner fin al crudo distanciamiento entre ellos. Nada más lejos de la realidad. Gaby decidió seguir adelante con la demanda de paternidad interpuesta, lo que les ha llevado a vivir lo que podría ser un cara a cara muy esperado, este miércoles 22 de enero en los juzgados de instrucción de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla.

Se espera que esta cita depare un encuentro muy esperado entre los padres, si bien no se puede descartar ningún escenario. La previsión es que sea un mero trámite burocrático con el que Gabriela espera garantizarse que Bertín cumpla de facto su compromiso de reconocer a su hijo, auto del magistrado mediante. La paraguaya le envió un burofax previo a la incoación del proceso judicial para llegar a un acuerdo de conciliación y evitar los tribunales. Sin embargo, el artista declinó responder, dando inicio así el proceso.

Gabriela Guillén y Bertín Osborne / Gtres

Desde entonces, Gabriela Guillén ha dejado pequeñas píldoras que han evidenciado la nula relación entre ambos, dejando en entredicho la implicación de Bertín Osborne con el bebé : «Económicamente, me ocupo yo del niño. Aunque no es solamente una cuestión de eso. Un niño requiere muchas cosas. Son atenciones y otros aspectos que para mí pesan mucho más. Esa es mi tranquilidad, luego lo que hagan los demás, ya no depende de mí. Así que cada uno tiene su conciencia, y su vida, y harán lo que tengan que hacer en el momento que crean. Yo ahí no me voy a meter ni voy a exigir ni imponer nada», comentó ante las cámaras de Gtres.

Gabriela, decepcionada con Bertín Osborne

Gabriela Guillén afronta este juicio serena: «Tengo la conciencia tranquila con lo cual estoy muy bien. Todo lo que se tenga hacer ya lo dictará el juez. Así que estoy muy tranquila». Una calma aparente vestida de una decepción que ha acabado convertida en plena indiferencia: «No espero nada para no decepcionarme».

Gabriela Guillén en el evento Red Fun Experience de Madrid. (Foto: Gtres)

No obstante, el paso del tiempo ha hecho mella en ella. La empresaria se ha mostrado muy dolida con la desidia exhibida por el progenitor de su hijo: «Con Bertin no he hablado por teléfono en ningún momento. Es muy triste porque se está perdiendo muchísimas cosas de nuestro hijo, pero yo no puedo obligar a nadie a que actúe de otra manera. Nuestro hijo fue cosa de los dos. Es verdad que fue una sorpresa ya que no lo buscábamos y que yo por mi forma de ser quise seguir adelante. Pero que él no lo haya deseado no significa que no tenga una responsabilidad como la tengo yo», se quejó en una entrevista con Informalia.

Bertín reconoció la paternidad de su hijo

Hace tan solo siete meses que Gabriela Guillén y Bertín Osborne parecían poner fin a su guerra con la nota difundida a los medios. Un escrito emitido por su equipo jurídico, con aroma a paz, que finalmente no ha sido así. A través de sus líneas, el cantante de rancheras asumía al fin su responsabilidad como padre: «Bertín Osborne ha querido hacer público el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace 5 meses, normalizando de esta manera la relación con la que fue en su momento pareja del cantante y mostrando la máxima responsabilidad con este menor (…) quiere enmendar las mismas con hechos que permitan dar las mejores posibilidades al menor». Unas palabras que ha demostrado llevarse el viento, por lo menos a ojos de Gabriela Guillén.