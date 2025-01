Primeras imágenes de Gabriela Guillén llegando a los juzgados de Sevilla

Día importante para Gabriela Guillén y Bertín Osborne. La empresaria y el cantante tenían pendiente el juicio por la paternidad del hijo que tienen en común y que nació el 31 de diciembre de 2023. A pesar de que el artista reconoció públicamente al pequeño, Guillén decidió seguir adelante con la demanda de interpuesta.

La reacción de Gabriela Guillén

A su llegada a los juzgados de instrucción de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, la fisioterapeuta se ha mostrado visiblemente seria y ha evitado hacer declaraciones a la prensa que aguardaba su llegada. De hecho, se ha limitado a decir «muchas gracias» antes de introducirse en el interior del edificio. Por otro lado, se desconoce si Bertín se personará en el citado lugar.

Gabriela Guillén llegando a los juzgados de Sevilla. (Foto: Gtres)

Recientemente, Gabriela Guillén habló de su particular situación con Bertín Osborne. «Tengo la conciencia tranquila, con lo cual, yo estoy muy bien. Todo lo que se tenga que hacer ya lo dictará el juez. Así que estoy muy tranquila», indicó a los medios de comunicación. Al ser preguntada sobre si le daba o no pena que Bertín no ejerciera como padre, Gabriela se mostró tajante. «A él tendría que darle penilla, a mí no. Yo estoy encantada y veo a mi hijo todos los días y la verdad es que su sonrisa, realmente me da la vida», recalcó. Además, dejó claro que es ella quien se encarga económicamente del niño. «Trabajo para que tenga lo mejor posible», añadió. «Aunque no es solamente una cuestión económica. Un niño requiere muchas cosas. Son atenciones y otros aspectos que para mí pesan mucho más», finalizó.

El importante comunicado de Bertín

El pasado 12 de julio, Bertín Osborne movió ficha con el fin de reconocer públicamente al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, nacido fruto de una relación que tuvieron. A golpe de comunicado, el intérprete de Noches de San Juan dio un giro de 180 grados a esta historia que ha provocado que se vea envuelto en una polémica sin precedentes.

Gabriela Guillén en los juzgados de Sevilla. (Foto: Gtres)

«Bertín ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén, normalizando de esta manera la relación con la empresaria, que fue en su momento pareja del cantante, y mostrando la máxima responsabilidad con este menor», comenzó la misiva.

Bertín Osborne en Sevilla. (Foto: Gtres)

De esta manera, tal y como continuó el escrito, el presentador de Mi casa es la tuya quiso poner fin «a una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé», reconociendo que sus reacciones ante el nacimiento del niño «no fueron las más adecuadas», algo que quiso solventar «dando las mejores posibilidades al pequeño».

**noticia en ampliación