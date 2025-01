Gabriela Guillén cuestiona la actitud de Bertín Osborne: "No depende de mí"

Gabriela Guillén ha vuelto a hablar sobre su actual relación con Bertín Osborne. La empresaria se encuentra pendiente de juicio con el intérprete de Noches de San Juan debido a la paternidad del único hijo que tienen en común, nacido en diciembre de 2023 en un hospital de Madrid. Y es que, aunque el presentador de Mi casa es la tuya ha reconocido públicamente al pequeño, la demanda interpuesta por Guillén sigue su curso.

Las palabras de Gabriela Guillén

Mientras llega ese día, Gabriela Guillén se ha pronunciado ante los medios de comunicación. «Tengo la conciencia tranquila, con lo cual, yo estoy muy bien. Todo lo que se tenga que hacer ya lo dictará el juez. Así que estoy muy tranquila», ha indicado en un primer momento.

Gabriela Guillén en un evento. (Foto: Gtres)

Al ser preguntada sobre si le da o no pena que Bertín no ejerza de padre, Gabriela se ha mostrado tajante. «A él tendría que darle penilla, a mí no. Yo estoy encantada y veo a mi hijo todos los días y la verdad es que su sonrisa, realmente me da la vida», ha respondido al mismo tiempo que ha confesado que ejerce de padre y madre. «Bueno, es lo que me toca», ha insistido. «¿te gustaría que en algún momento ejerciera como padre», le preguntan.

«Lo que me gustaría ya es otra cosa. Que mi hijo esté bien de salud y que dios quiera, nunca le pase nada. Esa es mi tranquilidad, luego lo que hagan los demás, ya no depende de mí. Así que cada uno tiene su conciencia, su vida, y harán lo que tengan que hacer en el momento que crean y yo ahí no me voy a meter, no soy quién para exigir ni imponer», ha dicho.

Bertín Osborne durante un acto públicao. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Gabriela Guillén ha revelado que es ella quien se encarga económicamente del hijo que tiene en común con el artista.»No es solamente una cuestión económica, un niño requiere muchas cosas. Son atenciones y otras cosas que para mí pesan mucho más. Yo estoy todo el día aquí y me gustaría estar más tiempo con mi hijo por supuesto, pero por eso trabajo, para que tenga todo lo mejor posible», ha recalcado.

Así ha pasado Gabriela Guillén la Navidad

La empresaria también ha aprovechado para indicar cómo ha pasado su primera Navidad con el pequeño, de un año de vida. «Pues fíjate que no le he comprado muchos regalos. Sus primos y mis tías y tal le dieron regalos pero sí que él va más a por otras cosas… el papel, el cartón y esas cosas. Como todos los niños, yo creo. Es muy curioso, muy inteligente y está descubriendo y viendo un poco lo que es la vida», ha confesado.

Gabriela Guillén en Madrid. (Foto: Gtres)

Con estas declaraciones, Gabriela Guillén pone de manifiesto lo que opina de Bertín Osborne, quien reconoció públicamente a su hijo a través de un comunicado el pasado verano. «Gabriela merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo (…)», fue parte de la misiva.