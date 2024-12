Bertín Osborne ha compartido un vídeo a través de su perfil de Instagram con el que se ha sincerado como nunca. Mediante este breve clip, el intérprete de Noches de San Juan ha explicado cómo está siendo su Navidad mientras pasea por la finca de Sevilla en la que vive. «Feliz Navidad, que os divirtáis esta noche y lo paséis bien. Yo acabo de llegar son las 12 de la noche, he estado cenando con mis hijas en Jerez y me he venido aquí porque la casa está sola. Tengo un vigilante ahí, pero bueno me daba un poco de cosa dejar esto solo , no sé por qué porque aquí, gracias a Dios, nunca ha pasado nada», ha indicado.

Cabe destacar que esta pieza audiovisual fue grabada en Nochebuena, pero Bertín ha decidido publicarla dos días después. «Tengo aquí a Klaus, ven aquí chico (hace referencia a uno de sus perros). Tengo a Klaus que es el jefe de los vigilantes ven gordo vamos a ver a los caballos», ha añadido.

Bertín Osborne en un evento. (Foto. Gtres)

Además, en esta inesperada intervención en el universo 2.0, Bertín ha hecho balance de su año. «Y bueno que un año que ya se acaba y menos mal porque ha sido un horror», ha indicado. «A ver si el que viene es mejor», ha sentenciado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bertín Osborne (@bertinosborne)

Un año convulso para Bertín Osborne

Para el artista, este 2024 ha estado marcado, entre otras cosas, por las polémicas protagonizadas con Gabriela Guillén, con quien tiene un hijo en común, aunque, no mantienen ningún tipo de relación sentimental. De hecho, será el próximo 31 de diciembre cuando el pequeño cumplirá su primer año de vida.

Bertín Osborne en Sevilla. (Foto: Gtres)

El pasado mes de junio, Bertín reconoció al hijo que tiene con la empresaria. Hizo pública esta decisión a través de un comunicado conjunto. «Bertín ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén, normalizando de esta manera la relación con la empresaria, que fue en su momento pareja del cantante, y mostrando la máxima responsabilidad con este menor», comenzó diciendo el escrito. De esta manera, tal y como continuó la misiva, el presentador de Mi casa es la tuya quiso poner fin «a una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé», reconociendo que sus reacciones ante el nacimiento del pequeño «no fueron las más adecuadas», algo que quiso solventar «dando las mejores posibilidades al pequeño». «Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela merece todo mi respeto y, desde luego, por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo», terminó diciendo. A este entramado se suma la perdida de su padre, Enrique Ortiz López-Valdemoro, quien falleció el pasado mes de octubre a los 96 años.