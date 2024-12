Gabriela Guillén se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país tras salir a la luz que mantuvo una relación en 2023 con Bertín Osborne, con quien tiene un hijo en común, aunque, actualmente, no mantienen ningún tipo de relación sentimental. A lo largo de todo este tiempo son varias las declaraciones que ha hecho ante los medios de comunicación sobre su esfera personal.

Precisamente sobre esta parcela de su vida privada hablará este 13 de diciembre en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. En las horas previas a su reaparición televisiva, TardeAR ha emitido un avance exclusivo sobre el testimonio de Guillén.

La infancia de Gabriela Guillén

Uno de los asuntos que tratará la empresaria en su entrevista tiene relación con su pasado, concretamente, con su niñez. Gabriela Guillén ha dado un paso al frente y ha confesado que fue abusada cuando era menor de edad. «La niñez como no la conozco. Fui una niña maltratada, una niña infeliz, abusada y solitaria. Yo tenía ocho años. Me decían que estábamos haciendo un juego, que no contara a mi madre nada, era una persona de la familia. Los sueños que tenía eran como sangrientos, eran peleas, mucha violencia. Esta persona siempre aparecía. Puedo entender las veces que no quise vivir y que intenté atentar contra mi vida. Bertín sabe todo. Él conoce toda mi historia», explica Gabriela.

«¿Cómo me hizo sentir? Como una basura. Como una basura que se deja a un lado. Mi hijo me ha salvado la vida, porque quizás no haya superado todo este trauma, porque cuando empezó todo esto yo no quería salir fuera, no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Por eso, detrás de una sonrisa muchas veces hay mucho dolor», añade.

Tras la emisión de sus declaraciones, Leticia Requejo ha intervenido y ha asegurado que Gabriela se ha sentido en la obligación de hacerlo. «Ella también lo está contando en el libro que está escribiendo (…) Ha decidido contarlo porque ha querido y porque consideraba que era el momento», ha dicho la periodista. De esta manera, Gabriela da a conocer esta parte desconocida de su vida.