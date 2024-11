El inesperado anuncio de Bertín Osborne: "A lo mejor me retiro"

Bertín Osborne ha concedido una entrevista con motivo de la mayoría de edad de su hijo Kike. Además de hablar del joven, el intérprete de Noches de San Juan, que cumplirá 70 años el próximo 7 de diciembre, se ha pronunciado sobre su futuro profesional. «A mí, mientras no me afecte físicamente la edad, no pienso en nada de eso. Al revés, estoy mejor ahora que con 50. Ahora mismo, sigo haciendo las mismas cosas que hacía con 35. Me caigo a caballo, me doy un porrazo tremendo y no me pasa nada. Me vuelvo a poner de pie, sigo andando. ¿Qué me duele un poco el culo? Me tomo un pastillón y a las tres horas ni me acuerdo. Hago mucho deporte, como mejor… Vamos, como que no ceno y tengo a mis amigos a raya con eso de no cenar…», ha dicho en un primer momento.

Después se ha pronunciado sobre cómo se encuentra de ánimos. «Mejor. Gracias a Dios. La semana pasada me he probado cantando, que me preocupaba muchísimo, que ya sabes que con la Covid he estado muchos meses jod*, pero fue muy bien. Fenomenal. Hasta tal punto que estoy pensando ya en organizar gira este verano, que puede ser, no sé, la última. A lo mejor, me retiro», ha confesado.

Bertín Osborne en Sevilla. (Foto: Gtres)

«Quiero hacer una gira bonita, en los sitios más emblemáticos en los que he cantado y… despedirme», ha comentado Bertín Osborne. Por otro lado, el cantante ha indicado que quiere centrarse en su faceta empresarial. «Creo que puede ser un gran proyecto de presente y de futuro, sí. Me gustaría poder dejarles a mis hijos algo más que tres discos (risas). Yo la palmo hoy y ya no se factura más. Y yo quiero dejar una empresa que funcione y que ellos puedan seguirla o venderla o ‘pulírsela’, pero que tengan algo sólido. Y no fama o discos… La música es mucho esfuerzo, mucho viaje, mucho foco… y me aleja de otras cosas que, en este momento, para mí, son más importantes», ha comentado.

Bertín Osborne en un concierto . (Foto: Gtres)

Una amistosa separación

En enero de 2021, trascendió que Bertín Osborne y Fabiola Martínez habían tomado la decisión de poner fin a su matrimonio. A golpe de comunicado revelaron esta determinación que hizo que sus caminos se separaran. Sin embargo, el respeto entre ellos forma parte del tipo de vínculo que mantienen. Sobre esto, Fabiola se ha pronunciado en la misma entrevista que ha dado Bertín en ¡Hola!

Fabiola Martínez y Bertín Osborne en un photocall. (Foto: Gtres)

«Creo que tiene que ver con el respeto. Yo respeto mucho su vida, él respeta la mía y él sabe cómo soy, yo sé cómo es, él sabe que algunas cosas no me gustan mucho…. Pero… a ver, que no quiero mencionar la palabra ‘complicidad’, porque hay mucho detrás… Hay comprensión. Y respeto. Y cariño. Incluso, admiración. Con él, hablo de amistad de la de verdad. Y eso, además, creo, que favorece mucho a los niños», ha explicado.