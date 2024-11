Gabriela Guillén desvela cómo se sintió tras romper con Bertín Osborne: "Me tuve que medicar"

«Mi hijo es fruto del amor». Esas han sido las palabras exactas que ha pronunciado Gabriela Guillén cuando le han preguntado por las consecuencias de su relación con Bertín Osborne. Fue el presentador quien dio un paso al frente en su momento para reconocer que había mantenido un noviazgo con la empresaria y después aseguró que esta historia se había terminado. Pero, ¿cómo vivió Gabriela la ruptura? Según ha contado en su última entrevista, se sintió atacada por mucha gente y tuvo que pedir ayuda.

Tiene la conciencia tranquila, por eso cree que lo mejor que ha podido hacer es estar en silencio. Eso sí, no olvida todo lo que pasó cuando se hizo público su embarazo y posterior separación de Bertín Osborne. «Sentí soledad, sentí decepción, de hecho me tuve que medicar. Sé lo que es estar profundamente en depresión por mi propia experiencia», ha declarado durante una charla con la periodista María Verdoy.

«Cada uno llevamos nuestra cruz. Tenemos nuestra conciencia y sabemos lo que hacemos. Tiempo al tiempo. Si tú te cierras o lo haces mal, las cosas siempre te van a ir a peor. Todo vuelve, el karma existe», ha declarado en Socialité.

Gabriela Guillén durante su entrevista. (Foto. ‘Socialité’)

Ha dejado claro que Bertín no es responsable de nada de lo que ha pasado, al contrario. Hay que recordar que el presentador publicó un vídeo en sus redes sociales dando la cara por su ex, recalcando que habían mantenido una historia seria y que era una mujer muy trabajadora. Nunca se ha aprovechado de nada ni de nadie. Gabriela tuvo en cuenta ese gesto, por eso tiene claro cuáles son sus sentimientos hacia el comunicador.

«Yo no odio a su padre, es el padre de mi hijo. Yo no puedo odiarlo, no voy a proyectar eso para que lo vea y lo sienta. Yo voy a estar predispuesta a tener la puerta abierta como siempre he dicho. Yo no espero absolutamente nada, es mejor no esperar nada y así no te decepcionas», responde cuando le preguntan por su hijo.

Las consecuencias de la ruptura

Gabriela Guillén no era famosa antes de estar con Bertín Osborne, a pesar de que había trabajado como modelo. Una parte del público le acusó de estar aprovechándose de la fama del presentador. Según ha narrado en Socialité, le cogió cierto miedo a salir a la calle. Se sentía desprotegida y no quería enfrentarse a situaciones que le hacían sentir incómoda.

«Es algo que te puede perjudicar mucho a nivel mental, que puede afectar a nuestra salud. Tuve que empezar a trabajar exclusivamente en casa porque llegué a cogerle cierta fobia a ir por la calle», ha comentado durante su entrevista.

Las críticas que ha recibido

Bertín Osborne en un evento. (Foto: Gtres)

Gabriela Guillén empieza a acostumbrarse a las críticas, por eso ha perdido el miedo a hablar alto y claro. Ahora tiene fuerza para contar cómo se sintió después de escuchar ciertos comentarios. «Se han dicho tantas cosas sobre mí, se me ha tachado de todo cuando creo que a la vista está que yo lo que hago es trabajar. La maldad que hay en los demás me duele. ¿Realmente hay personas así? ¿Con ese odio, con esa alma? No lo entiendo. Hay veces que para mí es imposible asimilar estas cosas, que me estén pasando estas cosas».

Lo único que quiere es apartar a su hijo de todo esto. Es consciente de que, cuando crezca, tendrá acceso a demasiada información, pero ella tiene la conciencia tranquila. De hecho no está en guerra con Bertín Osborne, al contrario. Ha dejado la puerta abierta a un acercamiento. ¿Será la Navidad la fecha elegida?