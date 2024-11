Bertín Osborne da el último adiós a su padre en compañía de su ex mujer, Fabiola Martínez

Enrique Ortiz López-Valdemoro, padre de Bertín Osborne y conde de Donadío de Casasola, falleció a los 96 años el 18 de octubre de 2024. La familia ha organizado un funeral en su honor y Fabiola Martínez ha tenido un gesto muy generoso: arropar a su ex marido en este momento tan delicado. No ha estado sola, le ha acompañado su hijo Carlos. El presentador ha respondido a unas preguntas antes de empezar el acto y se ha mostrado amable con la prensa.

Bertín Osborne ha recalcado que mantenía una relación muy estrecha con su padre. Tal y como él mismo ha explicado, mejoraron este vínculo durante la pandemia ocasionada por el coronavirus. Estuvieron juntos mucho tiempo y se dieron cuenta de que eran más parecidos de lo que pensaban. Bertín tuvo ciertas diferencias con su progenitor cuando era joven, pues este no compartía su profesión de artista.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez. (Foto: Gtres)

No obstante, el cantante guarda un concepto inmejorable de Enrique Ortiz. Cuando le preguntan cómo quiere que sea recordado responde: «Bueno, como un tipo cachondo, que es lo que era. No, un tío simpático». Ha dado las gracias a la prensa por el apoyo que está recibiendo. También ha recalcado que en estos momentos disfruta del respaldo de su entorno más cercano.

«Todos nos llevamos fenomenal y gracias a Dios somos una familia bastante unida», contesta Bertín ante los micrófonos de la agencia Gtres cuando escucha hablar de sus hermanos e hijos. También ha estado con él Eugenia Osborne y Ana Cristina Portillo, la hija que Sandra Domecq tuvo con el fotógrafo Fernando Portillo.

Fabiola Martínez, un gran apoyo

Fabiola Martínez y Bertín Osborne eran uno de los matrimonios más estables de la crónica social. El artista siempre ha tenido fama de conquistador, pero al lado de la modelo asentó la cabeza y empezó una nueva vida. Tuvo dos hijos con ella, Kike y Carlos. Durante un tiempo estuvieron unidos. Formaban un equipo perfecto, pero de puertas para dentro la situación era diferente.

Fabiola Martínez en un evento. (Foto: Gtres)

La ex pareja tenía problemas. No hablaban de ellos en público por prudencia, pero realmente todo no era de color de rosa. Ese es el motivo por el que en 2021 emitieron un comunicado anunciando su separación. Eso sí, cumplieron con su palabra: en ningún momento se ha atacado en los medios. Al contrario, se han apoyado mutuamente.

Fabiola no se lo ha pensado dos veces y se ha desplazado hasta la iglesia donde ha tenido lugar el funeral de su antiguo suegro, el conde de Donadío de Casasola. Ha mostrado su apoyo a la familia, ha compartido tiempo y espacio con Bertín e incluso ha coincidido con Eugenia Osborne, hija del presentador.

Una familia unida

Fabiola y Bertín Osborne en un evento. (Foto: Gtres)

Bertín Osborne se enfrenta a esta nueva etapa desde un punto de vista relajado, pues cuenta con el respaldo de toda su familia. Tiene tres hermanas: María Teresa, Marta y María de la Luz. Todos han hecho frente común para luchar contra la pérdida de Enrique Ortiz, hasta Fabiola Martínez se ha unido en esta batalla.

Hay que subrayar un dato importante: la presencia de Ana Cristina Portillo. Esta última se casó hace unos meses y Bertín no estuvo en la ceremonia, fue directamente al banquete. Este detalle dio mucho de qué hablar, pero lo que ha sucedido en el funeral de Enrique demuestra que están unidos y que entre ellos no hay ninguna diferencia.