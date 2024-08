Fabiola Martínez asume un nuevo golpe: ha fallecido un familiar muy querido

Fabiola Martínez ha anunciado en sus redes sociales que ha perdido a su abuela, una persona que ocupaba un papel esencial en su día a día. La modelo acumula 474.000 seguidores en su cuenta de Instagram y ha utilizado esta plataforma para despedirse de su familiar. Ha compartido una fotografía y ha acompañado la imagen con unas sentidas palabras: «Despedirse… soltar… dejar marchar lo que quieres y a quien quieres siempre duele. Adiós, abuela Ada».

La modelo siempre ha sido discreta con su vida privada, pero no tiene secretos. Desde que se separó de Bertín Osborne ha ido con la verdad por delante y esto le ha hecho ganarse el apoyo del gran público, por eso ha comunicado la noticia con total naturalidad. Como no podía ser de otra forma, ha recibido el apoyo de miles de seguidores. Sus fans se han puesto en contacto con ella y le han mandado muchos mensajes de apoyo.

«Mucha fuerza Fabiola, ánimo y un gran beso», le escribe un usuario. «Un abrazo fuerte, no tuve abuelas, pero soy abuela y te doy mi amor. Te he admirado, pero desde ayer mucho más. El recuerdo de tu abuela estará contigo siempre», añade otro. La modelo ha respondido a estas palabras: «Muchas gracias, un abrazo».

Es evidente que este golpe no será fácil de gestionar, pero Fabiola está bien acompañada y sabrá salir adelante. Ya ha superado otras situaciones complicadas. Es una mujer fuerte y su lucha sirve como fuente de inspiración para sus fans.

Fabiola Martínez toma una decisión muy inteligente

Fabiola Martínez y Bertín Osborne eran uno de los matrimonios más sólidos de la crónica social, por eso cuando anunciaron su ruptura en 2021 hubo mucha gente que se llevó las manos a la cabeza. La separación se desarrolló en términos amistosos y lo cierto es que no han protagonizado ningún desencuentro en platós de televisión o revistas, como ha sucedido en otros casos.

Fabiola tiene 51 años y ya brilla en solitario. No depende de nadie y eso es justamente lo que estaba buscando cuando rompió con Bertín. Quería dejar de ser ‘la mujer de’ para poder tomar sus propias decisiones sin estar supeditada a la fama de su marido. No obstante, entre ellos hay una buena relación y es probable que el presentador esté arropando a su ex en estos momentos.

La modelo ha estado cerca de Bertín siempre que lo ha necesitado, pero ha sabido guardar las distancias. Después del revuelo que se generó con el embarazo de Gabriela Guillén, Fabiola habló en varias ocasiones y su discurso siempre fue el mismo. Ha dejado claro en múltiples ocasiones que lo que es bueno para sus hijos es bueno para ella, por eso le desea lo mejor al cantante.

Ha decidido no entrar en ninguna polémica y esta postura ha mejorado su ya de por sí buena reputación. El público adora a Fabiola y hoy las redes se han vestido de luto para acompañarla en este duro trance.

El objetivo de Fabiola Martínez

Fabiola ha hecho su vida lejos de Bertín Osborne y lo cierto es que ha conseguido grandes méritos. La fundación que lleva el nombre de su hijo se dedica a ayudar a muchas familias. Kike Osborne padece un problema que hizo que Martínez desarrollase un lado muy solidario, por eso quiere que el proyecto lleve su nombre.

«Queremos que Kike tenga un papel activo. Siempre ha sido el alma de la fundación y como ya va a ser mayor de edad y puede implicarse más, no hay mayor legado que él esté presente», declaró cuando anunció el futuro de su organización.