El Espacio Fundación Telefónica, en Madrid, ha acogido en la tarde de este miércoles el acto de entrega de los Premios Inocente 2024, cuyo objetivo es reconocer el apoyo de aquellos personajes famosos que colaboran con causas sociales a favor de los niños que sufren alguna enfermedad, discapacidad física o psíquica, o están en riesgo de pobreza o exclusión social en España. Hasta allí se han desplazado numerosos rostros conocidos de la crónica social y de otra índole de nuestro país, entre los que destacan las actrices Miren Ibarguren y Verónica Mengod, Javier Veiga, Ana Brito, Flora González, Mariona Caldentey y Rodrigo Cuevas, o Fabiola Martínez, entre otros.

La ex de Bertín Osborne ha acudido a la cita en calidad de nominada a los premios por su trabajo en la Fundación Bertín Osborne que, desde el año 2009, ayuda a familias con hijos con la misma discapacidad que su primogénito en común con Bertín Osborne, Kike. Fabiola se ha mostrado muy feliz con la labor de la entidad y con todo lo conseguido en los últimos tiempos. Asimismo, ha destacado el trabajo de la Fundación Inocente, Inocente. Todo ello, no sin antes, eso sí, responder a varias preguntas sobre su vida personal y las polémicas que hacen temblar la tranquilidad de su ex marido.

Fabiola Martínez, en la entrega de unos premios. (Foto: Gtres)

Sobre ella misma, Fabiola ha asegurado que está volcada en su carrera profesional, a la cual está previsto que lleguen nuevos proyectos a finales de este 2024. «Estoy muy centrada en proyectos nuevos que ya os contaré en breve, antes de final de año podréis saber de qué va todo. Es algo que me tiene muy ocupada y fuera de eventos. Necesito dedicarle mucho tiempo», ha expresado. Unas palabras a las que han seguido otras que quitan hierro al terreno sentimental: Fabiola no piensa en enamorarse o encuentra el momento para hacerlo. «Estoy enamorada de la vida, de mí, no hay ninguna relación. Me lo paso fenomenal, hago lo que puedo, cuando quiero, con quién quiero y dónde quiero (…) No me lo planteo, tiene que ser alguien que me de un flechazo», han sido sus palabras.

Preguntada expresamente por Bertín Osborne, la colaboradora de televisión se ha desvinculado de todo lo que concierne a la más reciente paternidad del cantante, así como de cualquier nueva información al respecto de él y de Gabriela Guillén. Si bien Fabiola ha confesado que habla con Osborne de manera habitual, prefiere «no contar nada». «La verdad es que no tengo ni idea de cómo está el señor», se ha limitado a decir.

Fabiola Martínez, en la entrega de unos premios. (Foto: Gtres)

Desde su separación en enero de 2021, Fabiola Martínez ha intentado pasar página y evitar que se la vincule con ninguna declaración por parte de Bertín Osborne. Sin embargo, cierto es que los últimos pasos del intérprete de Tú, sólo tú o Ámame, no se lo han puesto nada fácil a la venezolana. En especial, los rumores de infidelidad de Bertín durante su matrimonio o las declaraciones en las que aseguró que nunca había estado enamorado.