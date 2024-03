Gabriela Guillén presenta oficialmente una demanda de paternidad a Bertín Osborne

Es un hecho. Gabriela Guillén ha presentado oficialmente una demanda de paternidad contra Bertín Osborne para probar, como lleva manteniendo desde el comienzo, que el cantante es el padre de su hijo. Ha sido el programa Vamos a ver de Telecinco, a los mandos de Sandra Barneda y César Muñoz, el que ha confirmado dicha información, este viernes, tras varios días de rumores y especulaciones sobre este asunto. «Bertín no se opondrá a la prueba», ha dicho la periodista Paloma Barrientos.

Gabriela Guillén dio a luz a su primer hijo el pasado mes de diciembre. No obstante, no habría sido hasta hace escasos días cuando la modelo habría tomado cartas en el asunto y recurrido a la justicia para presentar oficialmente la demanda de paternidad contra Osborne que le permita certificar, de una vez por todas, que él es el padre de su hijo y, de esta manera, zanjar las dudas que sobrevuelan sobre su maternidad prácticamente desde que la crónica social de nuestro país se hiciera eco, el pasado verano, de su embarazo.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid / Gtres

La demanda de paternidad de la paraguaya a Bertín, cabe recordar, viene motivada por las palabras que el artista pronunció nada más saltar la noticia de su posible paternidad y sus intenciones de pedirle a ella, específicamente, la prueba de ADN. Unas que cayeron como un jarro de agua fría a Gabriela. «No ha sido un embarazo buscado sino un accidente, cosas que pasan en una relación muchas veces, y por eso insisto que no lo hemos buscado pero eso no quita que yo no vaya a asumir mis responsabilidades como siempre he hecho en esta vida. He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré», dijo Bertín tras ver la luz la noticia. Bertín Osborne, es digno de mención aquí, todavía no conoce al recién nacido.

El cambio de actitud de Bertín Osborne

Los trámites legales para reclamar la paternidad de Bertín Osborne comenzaron a estar en boca de Gabriela Guillén a principios del pasado mes de febrero. En su entrevista más reciente al programa De Viernes, la fisioterapute explicó que quería que se oficializara al cantante español como padre de su bebé. «De esto se están encargando mis abogados. Ya se ha iniciado», dijo. Asimismo, la joven afirmó que tanto Osborne como su entorno sabían ya del trámite. Y de ahí, quizás, que en los últimos días haya copado titulares la posibilidad de que Bertín Osborne cambie de actitud para con Gabriela y el que, de confirmarse, sería su séptimo hijo.

Gabriela Guillén junto a su madre y su hijo a las puertas de un hospital / Gtres

Este miércoles, sin ir más lejos, el programa Y ahora Sonsoles, en Antena 3, manifestó que Osborne quería dar un giro radical a su actitud de los últimos meses. En especial, sobre este tema. «Hemos estado con gente muy cercana a Bertín estos días. Lo que nos llega es que se está dando cuenta de muchos errores que ha cometido en los últimos meses», dijo Beatriz Cortázar.

Por el momento, Bertín Osborne no se ha pronunciado al respecto de nada de lo anterior, pues continúa desaparecido del foco mediático. Bertín se encuentra centrado en su faceta como cantante y recuperándose, de igual forma, de sus problemas de salud. El presentador de Mi casa es la tuya contrajo el coronavirus hace ahora más de un mes, coincidiendo con el fallecimiento de su gran amigo, Paco Arévalo; motivo por el cuál no se desplazó hasta Valencia, ciudad en la que se instaló el velatorio del cómico. La enfermedad, según trascendió entonces, lo obligó a recluirse en una habitación para evitar que el virus se propagase en caso de contacto con otras personas; y en sus propias palabras, seguiría haciendo mella en él.