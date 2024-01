Fabiola Martínez ha reaccionado a la nueva paternidad de Bertín Osborne. La que fuera pareja del cantante, que siempre se muestra muy cauta en cuanto a sus declaraciones se refiere ha optado por la misma línea que siempre: la de la discreción. Ha sido vista al salir de su domicilio por numerosos periodistas que aguardaban su salida.

Fabiola Martínez en una imagen de archivo / Gtres

Amablemente, Fabiola ha deseado «Feliz año» para después meterse rápidamente en el vehículo que la ha ido a recoger para llevarla al trabajo. Ante la insistencia de los reporteros sobre el nacimiento del nuevo hijo del presentador de Mi casa es la tuya, Martínez ha asegurado que «estoy fenomenal».

Hace dos días se conoció que Gabriela Guillén dio a luz el pasado 31 de diciembre a su primer hijo fruto de su fugaz relación con el cantante. La empresaria que se había mantenido en un discreto segundo plano rompió su silencio hace unas horas. Según reveló este miércoles Antonio Rossi en Vamos a ver «lo pasó fatal» durante el parte, y es que «perdió el conocimiento y el bebé se le enredó el cordón umbilical en el cuello. También le dieron arritmias», aclaró el colaborador.

Fabiola Martínez en una imagen de archivo / Gtres

Declaraciones que se producen el mismo día en el que Bertín Osborne concede una contundente entrevista a la revista ¡Hola! a la que aclara que «he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte. Si se confirma que es mío (hace referencia a la prueba de paternidad), ayudaré (…) Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos…Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas».

Bertín Osborne sobre Fabiola Martínez

En el marco de esta conversación, el artista también habla de Fabiola Martínez, con quien estuvo casado entre 2006 y 2021 y con quien tuvo dos hijos; Carlos Alberto y Norberto Enrique que, nacido en 2007 de forma prematura, sufre una parálisis cerebral a causa de una infección de Listeria durante el embarazo.

Fabiola y Bertín Osborne en una imagen de archivo / Gtres

«Echo de menos la vida en pareja, sí, pero con matices… A quien echo de menos es a Fabiola. Muchísimo. Fabiola es la mujer más importante. Fabiola es todo un ejemplo en todo. Es una compañera bestial. Aparte de lo que todos sabemos, que es una madre comprometida y todo lo que tú quieras, ella, como compañera, es un 10. Ha sido un 10 toda su vida… Ha sido una maravilla compartir mi vida con ella y mi relación con ella es maravillosa. Estupenda. Y quiero que siga siendo así porque no solo es la madre de mis niños, sino porque ella es irrepetible», aclara Bertín.

Además, asegura que «no pienso que mi vida esté alejada y separada de ella en todos los sentidos: la sigo viendo y sigo hablando con ella varias veces por semana. Ella sabe que, en cualquier momento de la vida, siempre voy a estar ahí. Porque la adoro. Es una mujer de un nivel y una categoría muy poco común».