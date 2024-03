«He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre». Estas fueron las palabras que dinamitaron el breve pero intenso romance de Bertín Osborne y Gabriela Guillén tras destaparse el embarazo de la fisioteraputa el pasado mes de julio; y han copado un sinfín de titulares en la crónica social de nuestro país en los últimos meses. Lo mismo que podría suceder ahora con el supuesto cambio de actitud que querría dar el cantante para con este asunto.

Cuando vio la luz la noticia del embarazo de Gabriela Guillén, Bertín Osborne confirmó sus intenciones a la joven empresaria, de someterse a una prueba de paternidad tras el nacimiento del bebé para constantar que, efectivamente, el pequeño era su hijo. «Es una decisión por lógica familiar, se lo debe a sus familia, a sus hijas, a sus hijos y hermanas. Está decidido, va a esperar, eso sí, a que ese bebé nazca. Gabriela lo sabe», contó la periodista Paloma García Pelayo en Y ahora Sonsoles. No obstante, este pensamiento podría haber cambiado ahora que el trámite está a punto de hacerse efectivo.

Bertín Osborne en el interior de un coche / Gtres

Según ha contado, en exclusiva, este miércoles, el ya citado programa, de confirmarse que el bebé de Gabriela Guillén es también de Osborne, el artista sí ejercería como padre y se ocuparía de él. «Si se demuestra que el bebé de Gabi sí es suyo, tendría trato con él. Lo que nos llega es que Bertín está dándose cuenta ahora de muchos errores que ha cometido en los últimos meses», ha asegurado Beatriz Córtazar, colaboradora del espacio a los mandos de Sonsoles Ónega.

La tertuliana no ha ahondado en más detalles acerca del cambio de actitud de Bertín. Uno que llegaría, cabe recordar, apenas unas horas después de que se haya sabido que Gabriela Guillén se ha adelantado a Bertín y ha interpuesto una demanda de paternidad contra él con la que pretende dejar claro que el cantante es el padre del recién nacido. Esta, por el momento, según según desveló José Antonio Avilés a Así es al vida, este martes, no habría llegado aún a manos del intérprete de Tú, solo tú o Como un vagabundo. «A la casa de Bertín el cartero todavía no ha tocado la puerta. Bertín no ha recibido la demanda», dijo.

Beatriz Cortázar en ‘Y ahora Sonsoles’ / Antena 3

Las otras ‘malas decisones’ de Bertín Osborne

Al margen de todo lo que concierte a su reciente paternidad, Bertín Osborne estaría dispuesto también a cambiar su actitud con los medios de comunicación, tras varios meses de enfrentamientos y tiranteces; y con su público en su faceta como cantante y seguidores en Instagram. Bertín reúne a cerca de quinientos mil seguidores en esta red social, y bien es cierto que sus últimas publicaciones han sido objeto de críticas a razón de algunos de sus pasos ya sea sobre los escenarios o alejado del panorama musical. «Se ha dado cuenta de que se debe al público, que le criticaba por los pasos que ha dado», ha asegurado el periodista Dani Carande.

Bertín Osborne durante uno de sus conciertos / Gtres

Hace apenas un mes, Bertín Osborne ofreció un concierto en Alicante en el que confesó estar «hasta los huevos» y barajó la posibilidad de dejar a un lado su exposición mediática. «Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito del medio, porque estoy ya hasta los huevos. Me divierte esto mucho más que la televisión, tengo que deciros. Ya me queda menos, ya me queda menos», dijo.