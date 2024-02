El entramado de Antonio Tejado, de 36 años, sigue dando que hablar (y mucho) y no solo por su situación actual, dado que se encuentra en prisión provisional, desde el pasado 12 de febrero, por formar parte, presuntamente, de una banda organizada dedicada al robo de viviendas en la comarca sevillana del Aljaraf, y de participar en el robo que sufrió su tía, María del Monte, el pasado verano. Ahora, sus prácticas sexuales con sus ex parejas están en el punto de mira. Quien se ha pronunciado sobre este asunto es Gaby Sánchez, que ha acudido nuevamente a Y ahora Sonsoles presa del miedo después de que fuese perseguida por dos coches tras airear algunos aspectos de su relación con Tejado.

Antonio Tejado en el plató de ‘GH DÚO’ / Gtres

Sonsoles Ónega recibe un vídeo comprometido de Antonio Tejado

Sin embargo, la presentadora tuvo que interrumpir la entrevista con Gaby para compartir con el púnlico y los telespectadores un hecho insólito porque recibió en pleno directo un vídeo de lo más comprometido del detenido. Yo, de verdad… Acabo de recibir un vídeo de contenido +16 de Antonio Tejado», dijo, en shock, Sonsoles Ónega. «¿Y te lo han mandado a ti?», preguntó, perpleja, Beatriz Cortázar. «Ahora mismo», respondió Sonsoles.

De esta manera, su compañera quiso saber si se trataba de una mujer conocida, a lo que la presentadora contestó sin muy bien qué decir con un: «Solo hay pechos y cosas». «Madre mía ¿en qué país vivimos? Esos se parten [el público] y yo también, pero es que cuando le he dado al play he visto todas las cosas y me he asustado», continuó sin entender muy bien la situación. A continuación Ónega, en clave de humor se santiguó y confirmó que en el vídeo salía Antonio Tejado.

Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’ / Antena 3

«¿Es de él? Yo quiero verlo», pedió Tamara Gorro entre risas. «Voy a borrarlo, pero tengan mucho cuidado cuando se encierren con alguien en una habitación. No digo más. No quiero saber nada de ese vídeo», terminó diciendo la comunicadora.



La situación de Antonio Tejado

Antonio Tejado se encuentra en la cárcel de Sevilla 1, donde cada día está más animado mientras que mantiene su inocencia. Además, esta dispuesto a demostrar que no tuvo nada que ver con el robo de su tía, María del Monte. Asimismo, mantiene que es inocente y que ha sido víctima de una trama urdida para destrozar su imagen pública.

Antonio Tejado en Madrid/ Gtres

Por otro lado, la madre de Antonio Tejado, no encuentra sosiego tras la detención de su hijo y busca a la desesperada cualquier vía para poder sobrellevar esta complicada situación mientras el televisivo sigue entre rejas a la espera de que el juez dictamine lo que ha ocurrido en este caso que, sin duda, ha provocado que la vida de Antonio dé un giro de 180 grados.