Fabiola Martínez ha sido una de las asistentes a la gala Top Mujeres 2024, celebrada en el Teatro Real de Madrid. Si bien en muchas ocasiones, la colaboradora de televisión hace gala de su habitual hermetismo, esta vez ha abierto su corazón y ha confesado qué es lo que espera de una relación de pareja ahora que está soltera. Asimismo, también ha hablado sobre cómo se sintió tras su inesperada ruptura con Bertín Osborne.

Fabiola Martínez en un evento / Gtres

Su separación de Bertín Osborne

En enero de 2021 trascendió que Bertín Osborne y Fabiola Martínez habían tomado la decisión de poner fin a su matrimonio. A golpe de comunicado revelaron esta determinación que hizo que sus caminos se separaran. «Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto sino problemas de convivencia. No hay ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y sí la de convivir con nuestras distintas personalidades», puntualizó la misiva enviada por el presentador de Mi casa es la tuya.

«Al principio de la separación yo tenía un vértigo terrible, porque te da miedo. Piensas si no puedo hacer esto, cómo voy a salir adelante, cómo voy a trabajar. Pero te das cuenta primero que tienes valía para hacer muchas cosas y luego que coges el control de tu vida y dices claro que sí que puedo y ahora no quiero soltarlo», ha confesado Fabiola a los periodistas. Con estas palabras, Martínez ha rescatado de su pasado las emociones que sintió.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez durante un acto como imagen de la firma Danacol / Gtres

Su situación sentimental

Además de sincerarse acerca del fin de su matrimonio, Fabiola también ha revelado qué es lo que busca en una pareja. «Me estoy volviendo un poquito caprichosa. Es lo que tiene la edad, que te puedes permitir decir: ‘Ay, mira que me da igual, es que yo soy así’. Quizás antes era un poco más flexible, intentaba moldearme más, buscar el equilibrio, ahora no», ha indicado, muy segura, para después hablar de su rol como madre.

Fabiola Martínez posando en un photocall / Gtres

«Fabiola como madre ha pasado por muchas etapas, antes era simplemente sacrificada, no miraba nada más, no pensaba en mí, no me cuidaba, estaba volcada en mis hijos. Luego te das cuenta de que también es importante estar bien, porque eso es algo que decimos siempre en la Fundación», ha explicado a los medios.

Para finalizar la conversación, Fabiola Martínez ha confesado que ha tenido muchas mujeres a su alrededor que la han marcado. «Tengo que decir que mi madre ha sido un gran referente para mí en muchas cosas, tanto para bien como para mal, porque yo creo que a veces también de los errores se aprende», ha sentenciado. De esta manera, Fabiola Martínez ha hablado sobre su esfera más personal, algo poco habitual en ella, ya que prefiere relegar a un segundo plano este aspecto de su vida que tanta expectación despierta.