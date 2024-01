El agobio de Fabiola Martínez tras sus fotos con un hombre: «No sé si está casado»

La portada de una conocida revista del país publicaba en su numero semanal de este miércoles unas fotografías sobre un posible nuevo romance que no han dejado indiferente a nadie. La protagonista del reportaje era Fabiola Martínez y, en las imágenes mencionadas, aparecía junto a un misterioso hombre disfrutando de una noche en un conocido restaurante de la capital, el cual abandonaron a altas horas de la madrugada derrochando una gran complicidad.

Como era de esperar, el reportaje ha generando un sinfín de especulaciones sobre si la venezolana habría rehecho su vida sentimental tras su sonada separación con Bertín Osborne. No obstante, intentando frenar todo tipo de rumores, ha sido la propia Fabiola la que, lejos de posicionarse en el silencio, se ha pronunciado sobre lo ocurrido tras ser sorprendida por las cámaras a la salida de su casa en Madrid. «No tengo nada con ese chico», comenzaba a decir.

Con un tono bromista y una sonrisa en el rostro, aseguraba a los reporteros que cualquier chico que se le acercara iba a salir espantado por la publicidad que los medios hacen sobre pasos en el amor. Por otro lado, zanjando la noticia que ha envuelto su nombre en las últimas horas, Fabiola explicaba el origen de su amistad con el chico de las fotografías: «La verdad es que nos hemos conocido por un tema de la Fundación y hemos estado viendo la manera de colaborar», señalaba.

Fabiola en Madrid/ Gtres

Por otro lado, confesaba su agobio al no saber la situación sentimental del mencionado: «Yo no sé la vida sentimental que pueda tener este chico», sentenciaba, añadiendo que aunque se haya publicado que está divorciado, es algo que ella desconoce y que habría que corroborar. Además, lejos de situarle como una nueva ilusión en el amor, lo cierto es que tampoco le considera como un miembro de su círculo de amistades: «Yo no puedo llamar amigo a una persona que he visto tres veces en mi vida», decía.

En cuanto a las altas horas de la madrugada en las que terminó el encuentro, la ex pareja de Bertín Osborne ha señalado lo siguiente: «Cuando uno se reúne está un rato, charla… Y yo estoy trabajando y termino muy tarde, con lo cual solo puedo cenar». Como era de esperar, ante lo publicado, los reporteros aprovecharon la intervención de Fabiola para preguntarle sobre si está abierta al amor, algo que respondía de una manera rotunda que sí, aunque con el chico que ha protagonizado las últimas fotografías, reiteraba que no porque no le conocía: «Ni si quiera sé si está casada o tiene hijos», concluía.

Fabiola en Madrid/ Gtres

Estas palabras han aclarado, en cierta manera, la trastienda que escondían las fotografías publicadas por la revista Diez Minutos sobre la posible nueva relación sentimental de Fabiola Martínez. Paradójicamente, es importante reseñar que dicho reportaje mencionado ha salido a la luz justo tres años después de que se conociera su separación con Bertín Osborne, el cual anunció el propio matrimonio el pasado 17 de enero de 2021.