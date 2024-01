Fabiola Martínez cambia su discurso tras ser pillada con un hombre

Nueva versión de los hechos. Fabiola Martínez se ha convertido en una de las protagonistas de la crónica social de la semana tras protagonizar unas inesperadas fotografías, junto a un misterioso hombre, a las puertas de un conocido restaurante madrileño. En un principio, durante su primera intervención ante los medios, la venezolana negó por completo mantener una relación sentimental con el chico con el que mantuvo un llamativo encuentro en la capital. Señaló que tan solo habían quedado con motivo de asentar una colaboración con la fundación pero, ahora, la ex pareja de Bertín Osborne ha optado por cambiar su discurso sobre lo ocurrido, añadiendo nuevos datos durante su presencia en la presentación de la Lista Forbes: 756 mujeres latinas a seguir en Madrid.

«Nosotros nos conocimos en una fiesta que daba la Cámara de Comercio para la embajada americana. Yo fui con mi directora de la fundación porque estábamos preparando los premios Dona2 y queríamos patrocinadores para los galardones. Y le invitamos. De hecho estuvo en los premios», comenzaba a explicar, añadiendo que a partir de ahí se pusieron en contacto en varias ocasiones para intentar cuadrar una cita en la que pudieran hablar tranquilamente sobre dicha colaboración.

Fabiola Martínez durante la presentacion de la Lista Forbes: las 756 mujeres latinas a seguir en Madrid/ Gtres

Hasta aquí, todo encaja con sus primeras palabras, pero lo que llamó la atención fue lo siguiente que pronunció y que, hasta ahora, no había explicado: «La única manera de quedar era cenar. De hecho no era la primera vez que lo hacíamos, era la segunda. La primera cenamos con uno de los patronatos de la fundación que vino de Málaga», decía.

Hasta ahora, se desconocía que ya habían quedado en más de una ocasión, de hecho, era una información que ella misma no ofreció en sus pasadas declaraciones. Por otro lado, también quiso pronunciarse sobre lo que opinaba acerca de su físico y de su forma de ser: «A ver, es guapísimo. Pero yo tampoco puedo forzar las cosas», apuntaba, haciendo de nuevo hincapié en que desconocía la situación sentimental del chico y que no quería causarle ningún tipo de problema.

Así mismo, Fabiola manifestó que desconocía si el hombre había visto las fotografías que habían salido a la luz: «Me imagino que lo habrá visto. Porque a mi me ha llamado un amigo que estaba en el aeropuerto y me ha dicho: ‘estás en todos los quiscos’», decía con una sonrisa en el rostro que reflejaba una gran tranquilidad ante el revuelo mediático.

Pese a que la venezolana ha confesado que el chico con el que protagonizó las imágenes de la portada semanal de Diez Minutos le parece muy guapo, también quiso reiterar que continúa soltera, ya que después de casarse dos veces «ya no piensa en novios»: «Yo quiero compañeros que en un momento dado pues me aporten más que simplemente una relación. Que sea amigo, que sea amante, que sea compañero… y si no lo cumple una sola persona, pues varias», reconocía con un tono bromista, generando una risa sonora entre todos los reporteros presentes.