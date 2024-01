Fabiola Martínez ¿Ilusionada de nuevo? La imagen que lo confirmaría

Fabiola Martínez viajó este lunes a Sevilla para acudir a la duodécima edición de We love flamenco que, dedicada a la moda flamenca, se celebrá hasta el próximo día 19 de enero en el Hotel Alfonso XIII de la capital andaluza. Allí, la venezolana dedicó unos minutos a la prensa y, además de presumir de su nuevo corte de pelo, habló sobre cómo se encuentra tras haber sido salpicada, en las últimas semanas, por la polémica entorno a la supuesta parternidad de su ex marido, Bertín Osborne; y sobre una posible nueva ilusión en el amor.

Martínez aseguró que está «feliz. Muy bien, ilusionada, look nuevo, planes, proyectos», y que tiene la puerta abierta al amor: «El corazoncito abierto», dijo. Algo de lo que quedaría constancia en la imagen que mañana, día 16 de enero, una conocida revista de la crónica social de nuestro país llevará a su portada; y de la que varios medios de comunicación se han hecho eco hace escasas horas, por adelantado. Es el caso de TardeAR.

En la instantánea, la empresaria aparece «muy cómplice y cariñosa» del brazo de un apuesto hombre -de cuya identidad se saben pocos detalles, por el momento-, después de disfrutar de una cena en el resurarante Carbon de Madrid que, situado en la calle Juan Bravo, anteriormente denominado Carbón Negro, es desde su apertura en 2018 un referente dentro de la gastronomía del Barrio de Salamanca de la capital madrileña. «La ex de Bertín, que dice estar abierta al amor, disfrutó de una agradable cena para dos en Madrid hasta la madrugada», escribe la publicación en su primera página.

Según Paloma Barrientos, colaboradora el ya citado programa, el sujeto que podría haber devuelto la ilusión a Fabiola se llama Nacho y, si bien ya hablaron en Vanitatis de él, en primavera, en aquel momento, la propia Fabiola les comentó que se trataba de un amigo: «Es un caballero divorciado y CEO de una empresa con proyectos de construcción», ha asegurado la periodista. Entre ellos, el interiorismo de varios restaurantes famosos. Unas palabras a las que ha reaccionado, casi de inmediato, la presentadora del formato, Ana Rosa Quintana. «Ya es hora, la pobre, que reanude un poco su vida, la viva tranquilamente y, sobre todo, lo que no quiere ser portavoz de todo lo que hace, dice o ha hecho el cantante», ha dicho.

Desde que Fabiola Martínez y Bertín Osborne anunciaran su separación en enero de 2021, tras casi dos décadas de relación, mucho se ha hablado de la vida sentimental de los dos. Aunque de distinta forma. La del intérprete de Tú, sólo tú ha sido una constante de vaivenes con Gabriela Guillén, a quien conoció durante el rodaje de una campaña publicitaria de la marca de moda El Capote, de la que Bertín es imagen desde hace años. Por su parte, Fabiola Martínez no había mostrado, en absoluto, hasta ahora, ganas de enamorarse. «Una de las cosas buenas de la soltería es que descubres lo que es ser dueña de tu tiempo y de tu espacio. No me apetece enamorarme», dijo en una ocasión.