Bertín Osborne visita a su nieta recién nacida en el hospital

Claudia Osborne, la hija pequeña de Bertín Osborne, y el empresario José Entrecanales, se han convertido en padres por segunda vez. La familia ha puesto así, el broche de oro, a unos meses muy buenos marcados por la celebración de su segundo aniversario -se dieron el ‘Sí, quiero’ el 2 de octubre de 2021 en Jerez de la Frontera-, y su regreso a España tras varios meses residiendo en Melbourne, en Australia, por motivos laborales de él.

La noticia ha visto a la luz este miércoles, 24 de enero, si bien la bebé, llamada Violeta, nació este pasado martes, día 23, en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Fue la propia Claudia quien reveló el nombre que pondría a la pequeña en la misma publicación de Instagram en la que, el pasado verano, confirmó su segundo embarazo mostrando su incipiente tripa. «Gracias a todos por vuestros mensajes tan cariñosos. Es una maravilla sentirse tan respetada y abrazada en estos momentos tan bonitos. Os mando un besazo enorme a todos», dijo.

Hasta el centro médico, sea como fuere, se han desplazado ya los primeros familiares y amigos de la pareja. Entre ellos, Eugenia Osborne, la hija mediana del presentador y hermana, por ende, de Claudia; y el propio Bertín Osborne, que ha llegado en un coche conducido por otra persona. El cantante se ha bajado del vehículo en la misma puerta del Hospital y sin hacer declaraciones a los medios de comunicación congregados en el lugar. Eugenia, por su parte, se ha limitado, muy sonriente, a decir que el parto ha ido muy bien y que tanto Claudia como la recién nacida están «fenomenal». «Es guapísima», ha afirmado.

Violeta llega a la familia Osborne con escasas semanas de diferencia del hijo en común de Gabriela Guillén y Bertín Osborne, y en plena vorágine, por tanto, de informaciones acerca de las intenciones del presentador de Mi Casa es la tuya de solicitar una prueba de paternidad a la fisioterapeuta. Cabe recordar, en este sentido, que hace varios días Bertín explicó cómo supo de la llegada del bebé. «Me enteré al día siguiente porque me llamó un amigo en común», fueron sus palabras. Asimismo, aseguró que no quería ser padre ni iba a ejercer de ello, e insistió en su idea de pedir una prueba de paternidad para con la criatura. «A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente (…) No quiero ser padre», declaró el artista.

Gabriela Guillén y Bertín Osborne se conocieron en abril de 2022, cuando ambos protagonizaron juntos una campaña publicitaria para la firma de moda de inspiración taurina, El Capote, de la que Bertín es imagen desde hace años. Sin embargo, su romance fue tan intenso como breve y apenas duró unos meses.

Gabriela Guillén reacciona al nacimiento del nieto de Bertín

El nacimiento del nieto de Bertín Osborne ha traído consigo, inevitablemente, la reacción de Gabriela Guillén. La joven ha sido preguntada expresamente por la llegada de Violeta al mundo hace escasos minutos y lo cierto, es que Guillén se ha mostrado indiferente ante la noticia, aunque ha deseado lo mejor a Claudia Osborne. Sobre cómo se había tomado que el cantante haya visitado a su hija tras el parto, mientras que a ella no la había visitado aún -ni tampoco habría conocido a su hijo-, Gabriela se ha mostrado reacia a responder, declarando sólo lo siguiente: «Muy bien, enhorabuena».