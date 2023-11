Todo lo que se sabe sobre Enrique Ortiz López, el desconocido padre noble de Bertín Osborne

Estos últimos meses, la vida de Bertín Osborne está pasando por momentos muy complicados. Desde que se confirmó su futura paternidad junto a Gabriela Guillén, el cantante no ha dejado de verse involucrado en distintas polémicas. En plena oleada informativa, el artista ha recibido este viernes un gran susto en el terreno familiar, el ingreso de su padre Enrique Ortiz con 95 años.

Enrique Ortiz López-Valdemoro, el progenitor del cantante, nació en 1928 en el seno de una familia acomodada. Con el transcurso del tiempo, asumió los títulos de VIII conde de Donadío de Casasola y VII conde de las Navas, que le habían sido heredados. Su unión matrimonial se llevó a cabo con María Teresa Osborne y Marenco, quien era la nieta paterna del II conde de Osborne. Lamentablemente, María Teresa falleció en 1991.

Bertín Osborne posando / GTRES

Bertín es uno de cinco hermanos, siendo el único varón de la familia. A pesar de disfrutar de una vida económica holgada y tranquila, su adolescencia representó un desafío para sus padres. Particularmente su relación con su padre, Enrique, con el que atravesó momentos complicados durante su juventud.

El distanciamiento con su padre

Bertín Osborne con su padre en Madrid / GTRES

“Bertín Osborne y su padre tuvieron una relación complicada porque él fue muy rebelde en su adolescencia. Al final tomo la decisión de echarlo de casa y tuvo que irse a vivir a Madrid con una de sus tías”, contaba Cristina Cifuentes en el programa Hormigas Blancas que se realizó en honor al artista. Este conflicto parece ser que se extendió durante un largo tiempo, ya que el aristócrata, no acudió a la boda del cantante con Sandra Domecq.

Sin embargo, con el transcurso de los años, la relación de padre e hijo fue mejorando y el cantante se ha convertido en un confidente para su padre: “Mi padre tiene más años que un bosque, pero sigue igual de cachondo, tiene una novia… El otro día lo llamo y le digo si nos vamos a comer, y me responde: ‘Es que hoy no puedo, es que he conocido a alguien”, relató el propio Bertín, cuando su progenitor cumplió 93 años.

Bertín Osborne después de hacer deporte / GTRES

Cuando el presentador conoció esta noticia, se interesó en saber quién era esta nueva mujer que había ocupado el corazón de su padre. Contra todo pronóstico, Bertín se encontró con la negatividad de su progenitor. Tras una larga investigación, el artista pudo conocer que se trataba de la profesora de francés que el propio Enrique había contratado para aprender este idioma. Desde 1991, año en el que falleció su esposa María Teresa, no se ha conocido ningún vínculo sentimental del conde de las Navas. Estos últimos años, a diferencia de su hijo, el aristócrata ha estado viviendo en su residencia situada al norte de la capital madrileña.

Cómo es el día a día del conde de Donadío de Casasola

Estos años Enrique ha pasado mucho tiempo en casa, pero según contó Víctor Pombo en el programa de Bertín sigue siendo un apasionado por la gastronomía. El padre del artista acude con mucha frecuencia a su restaurante, situado cerca al paseo de la Habana y siempre pide la misma mesa.