Bertín Osborne es el truhan y señor que cantaba Julio Iglesias desde que diera su salto a la fama en 1981. Al menos físicamente. Aplaudido y criticado a partes iguales, el artista madrileño sorprendía el pasado miércoles 30 de noviembre con unas imágenes que mostraban un impactante cambio físico a ojos de la mayoría. Sin embargo, él mismo reconocía: “Estoy como hace 30 años”. Y nada más lejos de la realidad. Sólo hace falta ver una imagen suya en la década de los 90 para darse cuenta de que, más allá de los símbolos propios de la edad en su rostro, sigue siendo él mismo, y casi una copia de David Hasselhoff en Los vigilantes de la playa.

A pocos días de cumplir los 68, Bertín sigue siendo el galán que en los 90 cantó Amor Mediterráneo y se puso el traje de Cupido para juntar parejas imposibles en Contacto con tacto, o el de ceremonias de galas para imitar a famosos en Lluvia de estrellas y Menudas estrellas”, pese a que eso sí, él mismo haya explicado que, en los últimos meses, ha optado por hábitos más saludables e incrementar su actividad física. “Me propuse ponerme en forma hace cuatro o cinco meses. Adelgacé diez kilos y me mantengo”, indica. “Al principio es un tema de fuerza de voluntad y, ahora, ya es un tema de hábito. Hacer ejercicio todos los días de una forma ordenada y metódica y cuidar la alimentación es algo que para mí ya es un hábito. Yo ahora mismo estoy como hace treinta. Y no es tan difícil ni tan complicado, es cuestión de proponérselo y eso es salud, eso es bienestar”, señala el presentador de Mi casa es la tuya.

Así, el autor de buenas noches señora, ha optado, según explicó en una entrevista para la revista Hola! por un cambio de vida para convertirse en su mejor versión ¿Su objetivo? Pura satisfacción personal en el que considera que es su momento “más tranquilo y relajado”. “Estoy en un momento de vida muy relajado, el más tranquilo, probablemente, desde que recuerdo”. Para ello, Osborne se ha enfocado en una alimentación para ganar más masa muscular y unas sesiones de entrenamiento en el gimnasio para conseguir fortalecer su cuerpo, que el cantante ha compartido en varias ocasiones en su perfil de Instagram. Pero, además, Bertín ha retomado deportes como el pádel o el boxeo, que ya practicaba con diecisiete años en el gimnasio del boxeador olímpico español, Joaquín Díaz. “Lo dejé por distintas circunstancias y ahora lo he retomado y creo que es lo mejor que he hecho, porque me ha cambiado muchísimo el físico”, ha explicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

Mucho tendría que ver en su nueva vida su separación de Fabiola Martínez en enero de 2021, tras más de veinte años casados y dos hijos en común. “Quizás estar solo me ha dado otra perspectiva. Vivir solo me ha hecho a lo mejor, estar más a gusto conmigo mismo”. En este sentido, Bertín ha asegurado que, al menos de momento, no se plantea volver a enamorarse.