Julio Iglesias: ¿Qué ha pasado con su vuelta a los escenarios?

Bajo el ritmo de La vida sigue igual, un joven Julio Iglesias irrumpió en el panorama musical en la década de los 60. Aunque fueron pocos los que apostaron por él, sus grandes éxitos y giras por el mundo le hicieron ostentar el récord Guinness por ser el artista latino con más discos vendidos en el mundo. Sin embargo, desde la pandemia, su vida ha cambiado por completo, y pisar los escenarios parecía no estar entre sus planes, hasta hoy.

Tras estallar la pandemia, el intérprete de Seguiré mi camino tenía previsto un concierto el 5 de agosto de 2020 en el Marenostrum de Fuengirola. Con motivo de su 50º aniversario en la música, Julio Iglesias volvería a Málaga seis años después de su último concierto para establecer la Costa del Sol como escenario ideal de su única cita en España. Las entradas se vendieron casi por completo, pero el empeoramiento de la crisis sanitaria hizo que, de forma fulminante, se cancelara su vuelta a los escenarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marenostrum Fuengirola (@marenostrumfuengirola)

“Informamos que ante las restricciones que las autoridades sanitarias han marcado por la situación provocada por el COVID-19, nos vemos obligados a cancelar la gira prevista de Julio Iglesias para los próximos meses en nuestro país. Unos conciertos en los que estaba prácticamente todo vendido y que no se van a poder celebrar en este verano de 2020”, publicó el recinto en su cuenta de Instagram. Todo se detuvo, pero nunca se perdió la esperanza de que el cantante volviera a Fuengirola para retomar lo que la pandemia le frenó.

Tanto es así que al no pronunciarse nunca sobre su retirada de la música, se comenzó a escuchar con fuerza que regresaría este verano al Marenostrum para ofrecer el concierto que nunca pudo dar. La redacción de Look se ha puesto en contacto con el recinto, que se ha desentendido por completo del regreso a los escenarios del cantante. Tal y como han confirmado a este digital, Marenostrum Fuengirola sería únicamente el recinto donde estuvo programado el evento, por lo que la información de su cancelación no es competencia suya, sino de los organizadores.

Asimismo, Look ha podido hablar con Riff Producciones, la empresa encargada de la venta de entradas, que en su día comunicó la cancelación de la gira de Julio Iglesias en España.“Desde Riff Producciones y la Oficina de Julio Iglesias estamos trabajando para que los conciertos puedan agendarse en unas nuevas fechas, por lo que os pedimos estar atentos para un posible futuro nuevo anuncio”, anunciaron en su cuenta de Twitter. Sin embargo, a día de hoy, la empresa ha confirmado a este digital que, por el momento, no está prevista una nueva fecha que significaría el regreso de Julio Iglesias a los escenarios.

𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡𝗖𝗘𝗟𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗚𝗜𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗟𝗜𝗢 𝗜𝗚𝗟𝗘𝗦𝗜𝗔𝗦 Informamos que ante las restricciones que las autoridades sanitarias han marcado por la situación provocada por el COVI-19,

(Seguir hilo 👇) pic.twitter.com/W1u16k8QO6 — Riff Producciones (@Riffmusic) June 16, 2020

A diferencia de otras promotoras, las cuales no tienen ningún inconveniente en comunicar que un evento está parado hasta nueva orden, Riff Producciones ha tenido una actitud hostil frente a la incertidumbre de miles de personas que esperaban con ansias este concierto. “Si tuviéramos esa información no te la podemos facilitar hasta que no salga a la venta”, han sentenciado. Esto indica no solo que no se ha repuesto este concierto, sino también que esta promotora podría no estar trabajando ya con el artista puesto que, indagando en su página web, Look ha podido conocer que Julio Iglesias ya no consta en su cartera.

Misterio en la cuenta atrás

Con esta información, este digital deja la puerta abierta a un inminente regreso del cantante a España, que de producirse, sería en medio de los rumores sobre el empeoramiento de su estado de salud. Pues, fue el propio cantante el que, en El Partidazo de COPE avanzó que su vuelta a los escenarios estaba más cerca que nunca: “Fíjate si estoy bien que voy a empezar a cantar dentro de tres o cuatro meses, si Dios quiere, o sea, que estoy perfecto”. Podría suceder que, en los próximos meses -más bien avanzado el próximo año- Julio Iglesias planee una aparición. Un regreso absolutamente épico después de los múltiples rumores sobre problemas de salud que han rodeado a su figura en los últimos tiempos. Seguiremos informando.