Julio Iglesias, protagonista de un sonado y romántico regreso a la red

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburguer llevan juntos 32 años, una efeméride que él ha querido recordar de manera pública. Lo ha hecho publicando una storie en Instagram del matrimonio, confirmando así su retorno a redes sociales después de unas semanas inactivo. Este es su aniversario como pareja pero no como matrimonio ya que se casaron el 24 de agosto de 2010 en una íntima ceremonia celebrada en la parroquia de la Virgen del Carmen de Marbella, en Málaga.

«32 años juntos. Gracias por tantos de entrega y de amor. Feliz cumpleaños, te amo», ha escrito adjuntando una imagen suya de los comienzos de su relación. Una felicitación de cumpleaños de lo más romántica hacia la mujer junto a quien comparte su vida durante las últimas tres décadas.

Una afirmación que tiene sus matices ya que ambos tienen vidas separadas. Mientras Julio Iglesias reside en su mansión de República Dominicana, ella lo hace en Miami, en la casa de Indian Creek, con sus hijos. No obstante, el artista español siempre se derrite hablando de la madre de sus cinco hijos pequeños: «Miranda es la mujer de mi vida, no podría imaginarme la vida sin ella». Un caso muy particular.

Mi querido Jesús, siempre que pensaba en ti tu recuerdo producía una gran sonrisa en mi alma. Admiré tus intrigas y silencios, grandísimo entrevistador. Mándanos por favor tus entrevistas en el cielo. Descansa en paz pic.twitter.com/nEAxNxskIe — JULIO IGLESIAS (@JulioIglesias) October 4, 2022

Esta no ha sido la única reaparición de Julio Iglesias ya que en Twitter ha hecho lo propio. Durante el último año sólo ha escrito cuatro tuits y el último ha sido para despedir a Jesús Quintero, fallecido esta misma semana. A ambos les unía una gran amistad a juzgar por las bonitas líneas que le ha dedicado: «Mi querido Jesús, siempre que pensaba en ti tu recuerdo producía una gran sonrisa en mi alma. Admiré tus intrigas y silencios, grandísimo entrevistador. Mándanos por favor tus entrevistas en el cielo. Descansa en paz». Llama la atención que su cuenta oficial en esta red social se ha convertido en una necrológica improvisada ya que sus últimos mensajes son de despedida: A su amigo Tomás Muñoz, al hijo de Cristiano y Georgina y a Carlos Marín.

El ‘azote’ de Julio Iglesias

En otro orden de cosas, Julio volverá a ser protagonista de la actualidad este fin de semana, aunque de manera involuntaria. Telecinco estrena un nuevo programa llamado Quién es mi padre, presentado por Carlota Corredera. La temática está basada en hijos de rostros muy conocidos que buscan demostrar su verdad. En la primera entrega han contado con Javier Santos, quien lleva años tratando de demostrar que el artista español es su padre biológico.

El último movimiento del presunto hijo de Julio Iglesias fue el pasado mes de junio, cuando presentó el informe en el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. Este sábado dará nuevos detalles y testimonios sobre este proceso que ha marcado su vida.