Es muy habitual que, cada cierto tiempo, el estado de salud de Julio Iglesias acapare titulares. A pesar de que el artista no suele responder a los rumores sobre su situación que se publican en diferentes medios, en esta ocasión, el cantante no ha guardado silencio, sino que ha apostado por tirar de humor para zanjar las especulaciones.

Julio Iglesias ha recurrido a las redes sociales para responder a todos aquellos que especulan sobre su salud. Lo ha hecho tirando de humor y utilizando uno de los memes más virales sobre su figura. En un escueto post, el español ha dejado claro que su situación no es como se ha pretendido dar a entender: «No suelo responder a esas informaciones ‘malignas e inciertas’ que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo Alzheimer, con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre», ha comentado el artista.

Unas palabras, junto a las cuales, Julio Iglesias ha compartido un divertido meme: «Estaba escuchando esta canción (Les invito a bailar un bolero) y vi una foto simpática que se parece mucho a la que ha dado la vuelta al mundo ‘y tú lo sabes’ y se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema y estoy vivo y coleando… jajajajajajaja ¡Y ustedes lo saben!», ha recalcado el artista.

Una curiosa forma de zanjar todo tipo de rumores sobre su estado, algo a lo que está bastante acostumbrado. Con estas palabras, el artista deja claro que, aunque no se prodigue mucho en público, su situación es buena. De hecho, hace apenas unos días, volvía a ser noticia después de que un conocido periodista aseguraba que una persona cercana al cantante le había comentado que lo había visto en silla de ruedas.

La forma en la que el artista ha querido dar carpetazo a las especulaciones ha sido muy alabada por parte de sus seguidores. No todo el mundo puede presumir de tener buen sentido del humor y asumir que se es foco de las bromas. De hecho, los memes sobre el cantante son algunos de los más populares, sobre todo, en el mes de julio, cuando las redes se llenan de referencias a su figura. Es más, en una entrevista que concedió a la revista ¡Hola! en el año 2015 declaró que era conocedor sobre los memes y que le resultaban simpáticos, siempre y cuando no fueran ofensivos: «No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa», reveló el cantante.

No es la primera vez que el cantante habla de su salud. A comienzos de este año ya hizo unas declaraciones en la presentación del libro Hasta que se me acaben las palabras de Pepe Domingo Castaño: «Estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí. Mira, cada vez que leo cómo estoy me asusto porque como me han matado 15 o 20 veces, no sé cómo sobrevivo. Estoy, como diría un buen gallego, del carajo», dijo Julio Iglesias.