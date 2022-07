Se hacen públicas las fotografías de Julio Iglesias en el hospital

Julio Iglesias no atraviesa su mejor momento de salud. Los rumores sobre su estado llevan sonando con fuerza desde hace ya algún tiempo. La posibilidad de que el artista viera afectada su rutina debido a su salud se hizo más persistente cuando un periodista argentino aseguró que un amigo suyo lo vio en una suyo de ruedas cuando fue a visitarlo. “Cuando se van acercando a Julio Iglesias, ven que no estaba sentado en una silla, sino que está en una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad. No quiere que nadie lo vea así”, sacó a la luz el argentino Jorge Rial.

Tras estas declaraciones, ha sido Diego Arrabal quien ha revelado en exclusiva en su canal de Youtube unas imágenes en las que se pueden ver al artista acudiendo a un hospital situado en Miami -Estados Unidos-, acompañado de su esposa Miranda.

“Los años pasan para todos”, ha dicho con pena Arrabal desde su estudio. “Prácticamente no sale de casa”, ha añadido. De esta manera, el que fuera colaborador de Viva la Vida ha indicado que los rumores sobre la salud del intérprete de Me olvidé de vivir eran ciertos. “No me gusta dar estas noticias, me he criado con él y su familia”, ha lamentado el fotógrafo antes de lanzar las imágenes.

El paparazzi ha mostrado unas instantáneas en las que se pueden ver cómo es la fachada del centro sanitario de Miami en el que “Julio Iglesias se está tratando”. También, en ellas se pueden ver cómo Julio Iglesias baja del vehículo en el que ha llegado al hospital. “Tarda mucho en bajar. Su movilidad es complicada. No se puede ocultar”, ha insistido Diego.

Concretamente el veterano artista se encuentra en el Byscaine Medical Plaza, situado a unos veinte minutos de South Beach. Además, Diego ha expresado que no va a revelar el doctor que está tratando al cantante de la dolencia que padece. “No lo voy a desvelar”, ha comentado, para así guardar la privacidad de Julio Iglesias.

Diego Arrabal, también ha querido aclarar que las fotografías que ha enseñado en exclusiva corresponden a marzo de 2018. “Desde entonces, no se ha visto a Julio Iglesias en ningún momento. Estas fotografías son después de más de cuatro años. Son las últimas fotografías”, ha indicado.

Por otro lado, el pasado 9 de julio, Álvaro Castillejo se daba el ‘sí, quiero’ con Cristina Fernández. El sobrino de Isabel Preysler reunió en este día tan especial a algunos miembros de la familia como su prima, Tamara Falcó. Tampoco faltó Julio Iglesias Jr., hijo del artista, quien, además, reveló que su padre se encuentra en perfecto estado de salud.