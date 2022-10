Javier Santos lleva años intentando demostrar que Julio Iglesias es su padre. Tras años de luchas en los juzgados, ha acudido a ¿Quién es mi padre? para contar su verdad. El programa presentado por Carlota Corredera ha dado voz a uno de los testimonios más mediáticos de la historia de la televisión, donde también ha aportado su versión María Edite, que ha narrado cómo su vida ha estado cerca de ser un auténtico infierno.

Una adolescencia muy polémica

Javier Santos y su madre llevan décadas intentando demostrar la paternidad de Julio Iglesias. Y precisamente ese objetivo hizo que la adolescencia del protagonista no fuera la mejor. Desde que salió a la luz el tema, Javier se convirtió en una figura muy conocida en los medios de comunicación, motivo por el cual fue desacreditado duramente en la crónica social. Pero no todo quedó ahí, pues además de tener que lidiar con la polémica y el escándalo, el hijo de María Edite sufrió un gran acoso en el colegio que le hizo vivir una de las peores etapas de su vida.

Tal y como él mismo ha relatado en el espacio televisivo, sus compañeros se reían de él llamándole “Chabeli” o “Julito” haciendo referencia a sus presuntos hermanos. “Esos insultos o apodos eran lo más suavecito que podía escuchar cuando estaba en el colegio. Fue una época dura y salvaje. No me gusta hablar mucho sobre ello, pero es algo que forma parte de mi vida”, ha comenzado explicando visiblemente emocionado.

Y es que, su único objetivo era conocer quién era su padre, por lo que el acoso y recibo hacia su personaje jamás lo va a entender. “No solamente recibía insultos, también recibía palizas. Me pegaban, me destrozaban la moto o me la robaban. Era un bullying continuo. El camino que yo hacía desde mi clase a la cafetería estaba lleno de insultos y de collejas. Era un infierno”, ha relatado. Pero él, echando la vista atrás lo tiene claro: “Siempre pienso que si mi padre hubiera actuado de otra manera, hubiese sido todo distinto”.

Un desagradable encuentro

Durante el programa, Javier Santos ha recordado uno de los peores momentos que ha vivido en relación a la paternidad de Julio Iglesias. Después de que su madre le contase la verdad, el joven, con tan solo 13 años, acudió a una rueda de prensa que el cantante daba en Valencia para ponerse frente a él. En ese momento, hijo de María pensó que su presunto padre le trataría con respecto, pero no fue así. El cantante expresó abiertamente que ese niño no era suyo, llegando incluso a bromear con tener cientos de miles de demandas de paternidad. Una actitud que dolió profundamente a Javier, que salió de allí corriendo.

En ese momento, se encontró de frente con el padre de Julio, su abuelo. “Vi delante de mí a mi abuelo, él me miró a la cara y no dijo nada. Me sentí muy mal y salí de allí corriendo. Aquello fue un trauma para mí, fue uno de los días más duros de mi vida. Volví a casa llorando y sintiéndome profundamente solo”, ha relatado con un nudo en la garganta.

Pero no todo quedó ahí, pues ¿Quién es mi padre? también ha contado con el testimonio del ex jefe de prensa de Julio Iglesias, Miguel Ángel Pastor, que ha relatado que el cantante pensó mucho en Javier Santos, aunque nunca lo manifestó públicamente. Además, ha contado por primera vez que el artista llegó incluso a pedirle que organizase un encuentro con su presunto hijo para poder conocerle, pero María Edite se negó. Por aquel entonces, el joven era menor de edad y su madre no le permitió asistir a ese encuentro sin estar ella presente.

Cómo se conocieron María y Julio

La principal afectada en esta historia también ha participado en este primer programa conducido por Carlota Corredera. Con la voz rota y mostrando que aún le duele el recuerdo, ha contado cómo conoció a Julio Iglesias en una conocida sala de fiestas de Sant Feliu de Guixols. La portuguesa trabajaba allí en un espectáculo que al cantante le fascinaba: «Entró en mi camerino y me pidió que nos fuésemos a tomar algo pero yo le dije que no, porque yo no acostumbraba a irme por ahí con un hombre al que no conocía de nada”. Al día siguiente, el cantante la volvió a insistir y ella aceptó: “Esa primera noche que nosotros quedamos ya tuvimos relaciones sexuales y yo creo que fue esa primera noche en la que me quedé embarazada”.

Tras varios encuentros, María Edite descubrió que Julio estaba casado con Isabel Preysler, momento en el que decidió que no quería saber nada más de él. Semanas después de haber dado portazo a su historia de amor con el cantante, la protagonista descubrió que estaba embarazada: “Yo lo que quería era seguir con el espectáculo, con la vida que yo llevaba, era una chica joven y quería triunfar y viajar, me di cuenta de que me lo acababa de destrozar todo, ¿qué iba a hacer sola con un niño?”. De la noche a la mañana su vida cambió para siempre: “Fui sola a dar a luz, me marché sola y volví con mi hijo sola”. Y es que, a pesar del dolor, María no se arrepiente de haber tomado la decisión de tener a su hijo: “Volvería a pasar por todo aquello por mi Javi, porque ha sido un hijo maravilloso”.