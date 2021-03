La guerra judicial entre Julio Iglesias y Javier Santos parece no tener fin. Este martes se ha abierto un nuevo capitulo en esta historia que solo ha traído buenas noticias para el artista. El intérprete de ‘Abrázame’ ha vuelto a ganar a su presunto hijo, Javier Santos, en los tribunales, tal y como ha revelado la revista ‘¡Hola!’ en exclusiva. Esta vez, el Supremo ha sido quien ha desestimado el recurso presentado por el conocido abogado Fernando Osuna en el proceso de defensa de demanda de paternidad presentada por su cliente. “Julio está eufórico ante este nuevo triunfo en un asunto que le está causando verdaderos quebraderos de cabeza. Él insiste en que ese hombre no es su hijo y no está dispuesto a reconocerlo como tal. Confía plenamente en su defensa y se muestra convencido de que esa demanda no tiene recorrido”, han asegurado fuentes cercanas al citado medio.

Fernando Osuna ha explicado que el siguiente paso es «presentar alegaciones en el Supremo, antes de los próximos diez días, sobre la inadmisibilidad del recurso». «Nos han comunicado que no tiene interés para ese tribunal, porque ya fue juzgado el caso hace muchos años. Evidentemente, les mandamos las alegaciones y bajo ningún concepto pensamos en tirar la toalla, porque las pruebas científicas evidencian lo que hasta ahora nos esta negando la Justicia», ha añadido, tal y como ha explicado el portal ‘Informalia’.

Es necesario recordar que unas pruebas de ADN demostraron en un 99,9 por ciento la compatibilidad entre Santos e Iglesias. Sin embargo, dichos resultados científicos no han sido compatibles con lo que han dictado los tribunales. Osuna ha enviado las correspondientes alegaciones para probar que el artista sí es su padre. En el caso de no obtener los resultados deseados, recurrirá ante el Tribunal Constitucional, y si fuera necesario ante el de Derechos Humanos de Estrasburgo para así conseguir el reconocimiento legal que tanto tiempo lleva persiguiendo Javier Santos.

Durante una entrevista en ‘La hora de la 1’, programa emitido en RTVE, Javier Santos aseguró lo siguiente: “Me da mucha rabia lo fácil que hubiera sido todo si él no hubiese sido tan cacique, cabezón… si hubiese aceptado una realidad que todos conocemos y más después de la prueba de ADN que presenté. He aprendido a apreciar lo que tengo y no echar de menos lo que no tengo”. Además, llegó a tildar a este procedimiento judicial por el que está pasando como un completo “escándalo”.

Actualmente, Javier Santos se dedica a temas relacionados con asuntos inmobiliarios y está escribiendo su autobiografía, que se inicia en el momento en el que su madre, María Edite Santos, comunica a Julio Iglesias que el hijo que acaba de nacer es suyo. Javier ha dejado claro en diferentes entrevistas que no le da prioridad al dinero, incluso ha llegado a decir que no le importa que sus hermanas tengan una casa del perro más grande que su apartamento. “Esto es una cosa que llevo a mi espalda, pero tampoco quiero que me condicione en el resto de aspectos de mi vida”, expresó en el mencionado programa. Asimismo, de ser reconocido como hijo biológico del cantante, se ha publicado que podría llegar a heredar de entre treinta y cinco a cuarenta millones de euros. Por el momento, no han transcendido más datos, ni el presunto hijo de Julio Iglesias se ha pronunciado al respecto tras esta última decisión del Tribunal Supremo.