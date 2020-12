Hace ya tiempo que se viene hablando con fuerza de dos de las hijas de Julio Iglesias. Victoria y Cristina Iglesias han irrumpido como un ciclón en la más alta esfera social y su influencia no para de crecer. Desde que debutaran sobre la alfombra roja de la Gala Met recién cumplidos los 18 añitos, estas dos bellezas rubias no han parado. Su meteórica carrera como modelos no ha hecho más que comenzar. Se codean con la jet set y se cuelan en fiestas de alto postín como el prestigioso Baile de Debutantes.

La mayoría de su tiempo lo ocupan en los estudios ya que sus padres les han inculcado que sin ellos no hay futuro posible. Una cursa diseño de interiores en Nueva York y la otra quiere dedicarse a la moda. Apellido tienen, pero madera y puertas abiertas para conseguirlo también. Sin embargo, ahora hemos descubierto que tienen otra ocupación con la que ocupar sus ratos de ocio.

Las gemelas de Julio Iglesias llevan desde el pasado mes de septiembre dedicadas al cuidado de perros rescatados. Victoria y Cristina han puesto en marcha su zoo particular y han creado una cuenta de Instagram para mostrarle al mundo este trabajo tan altruista como sorprendente en dos chicas tan jóvenes. El lema de @iglesiaszoo es una pregunta: «¿Cuántos animales pueden coger en nuestra casa?». Con esa premisa, da la sensación de que ambas quieren albergar a un buen número de caninos en apuros para darle sus cuidados y sus mimos.

La cuenta tiene tres meses de vida y ya supera los 1.000 seguidores, entre los que se encuentra su padre. Julio Iglesias no quita ojo a cómo sus pequeñas cuidan a los animales dentro de la espectacular mansión que tienen en Miami. Lo que no admite ningún tipo de duda es que las mascotas viven con las mejores de las calidades. Pasean por prados inmensos, se bañan en playas paradisíacas y hasta viajan en jet privado.

Otra buena muestra de su pasión por los perros es el gesto que tuvieron en el año 2017. Victoria y Cristina acudieron con varios amigos al Parque Zoosanitario, un servicio de la ciudad de Málaga que se encarga de la recogida y adopción de perros y gatos. Una vez allí, el grupo visitó la nave de los perros en adopción. Seleccionaron tres hembras, todas consideradas como «invisibles» por haber permanecido en el centro más de cinco meses. La más pequeña, Chantal, es una podenca marrón de ocho meses; Chata, está a punto de cumplir cuatro años y es de la raza braco alemán y, por último, Cora, el caso más especial de los tres. Ahora todos forman parte de este ‘Iglesias Zoo’ improvisado.

Son las propias hijas de Julio Iglesias las que les dedican toda la atención y cuidados que estos perritos necesitan. Ambas son grandes amantes de los animales y también es habitual caminar por su finca a lomos de sus caballos.

Esta es la faceta menos influencer de dos jóvenes cuyo tirón en redes sociales crece por día. Ambas superan la barrera de los 100.000 seguidores, si bien es cierto que Cristina Iglesias cuenta con algunas decenas de miles más que su hermana (140.000). En su cuenta de Instagram exhiben con naturalidad su alto tren de vida, pero es de justicia reconocer que labores como las que hacen con los animales que adoptan ayudan a que se hable de ellas también por su lado más solidario.