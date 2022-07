Julio Iglesias pone fin a los rumores sobre su salud a golpe de escapada secreta en Marbella

Hace tan solo unos días, Diego Arrabal daba una información totalmente reveladora sobre el estado de salud de Julio Iglesias. El que fuera colaborador de Viva la vida hacía públicas unas imágenes del cantante mientras acudía a un hospital situado en Miami, Estados Unidos, en compañía de su esposa. Unas instantáneas que hacían saltar las alarmas a lo largo y ancho del globo, dejando entrever que el intérprete de Seguiré mi camino no atraviesa su mejor momento en lo que a salud se refiere.

Ahora, todo apunta a que el artista está mucho más recuperado de los achaques en su salud que hubiera podido sufrir anteriormente, razón por la que han salido a la luz unos datos que apuntan a que Julio habría elegido España para dar pistoletazo de salida a sus vacaciones estivales. Concretamente, la localidad malagueña de Ojén, a apenas 9 kilómetros de Marbella, habría sido el enclave de ocio escogido por Iglesias para disfrutar de las altas temperaturas propias de estas fechas en compañía de Rodrigo, el segundo de los hijos que tiene con Miranda y que sigue fielmente sus pasos en el ámbito de la música.

Semana ha sido la revista encargada de desvelar los planes de verano del compositor en su último número semanal. Según han confirmado fuentes cercanas al protagonista en cuestión, “Miranda no les ha acompañado en esta ocasión, pero con Julio se encontraba un séquito de personas de su confianza”. Unas palabras con las que dejan entrever que el cantante está plenamente blindado por unas fuertes medidas de seguridad que le acompañan en todos y cada uno de los pasos que da. Además, los allegados al artista han apuntado que su salud es óptima: “Julio tenía total independencia física y se encontraba en plena forma, para nadar, para hacer su gimnasia controlada”. De hecho, durante el pasado mes de enero, fue el propio Julio quien admitió en la Cope estar perfecto en condiciones físicas: “Salí en unas fotos con unas chicas guapísimas porque me había roto la tibia y el peroné, y salía muy delgado. Estaba hecho una mierda. Pero ya pasó y estoy mucho mejor de lo que oigo y leo por ahí, porque me han matado 15 o 20 veces. Estoy del carajo, como dirían los gallegos. Hasta tal punto que mi intención es volver a cantar dentro de tres o cuatro meses”, zanjaba, completamente seguro de poder dar continuidad a su carrera con la mayor brevedad posible.

Durante su estancia en tierras andaluzas, y según ha podido saber Semana, el exmarido de Isabel Preysler se ha reencontrado con amigos y un sinfín de rostros conocidos del panorama nacional, con los cuales se ha reunido en su residencia estival, a la cual ha llegado a bordo de su avión privado. Se espera que, tanto él como su pareja, Miranda, y las mellizas y su hijo vuelvan a su refugio de verano de cara al mes de agosto para poner el broche de oro a unas vacaciones marcadas por una polémica sobre su salud a la que él mismo ha querido poner punto final con hechos.