Javier Santos lleva tres décadas luchando para que los tribunales le den la razón y le reconozcan como hijo de Julio Iglesias, uno de los artistas que más discos ha vendido en nuestro país. La ex bailarina portuguesa María Edite Santos, con la que el cantante mantuvo una relación en 1975, asegura que el valenciano nació fruto de ese romance. En la década de los 90, intentó, pero sin prueba de ADN -Iglesias se negó a hacérsela-, que la justicia confirmara su versión, pero perdió el proceso. Hace casi cinco años, esta vez con una prueba genética, Javier Santos volvió a los juzgados y, aunque el juez de Primera Instancia le dio la razón, la demanda finalmente fue desestimada por la Audiencia Provincial de Valencia tras la apelación del padre de Enrique Iglesias. Sin embargo, ahora, el Tribunal Supremo ha dictaminado que Julio Iglesias no es padre de Santos.

Según ha informado la Cadena SER, los magistrados de la sala de lo civil han declarado firme la sentencia de la Audiencia de Valencia en la que no se le reconoce como hijo del cantante y han tomado la determinación de no admitir el recurso que presentó hace unos meses porque el caso ya fue juzgado en el pasado y no hay indicios ni se procede a una nueva decisión. Además, el TS ha impuesto las costas del proceso a Javier Santos “al apreciar el efecto de cosa juzgada, no entró en el fondo de la cuestión sustantiva, por lo que no hubo infracción de normas sustantivas”.

Por otro lado, el representante legal del supuesto hijo de Iglesias, el letrado sevillano Fernando Osuna, ha revelado que esperaba esta sentencia, pero que ya “tiene todo listo para acudir al Tribunal Constitucional y a Estrasburgo”, si fuese necesario porque «la Justicia y las cuestiones procesales no pueden contradecir a la verdad científica». En el caso de tener que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, Osuna ha considerado que «hay al menos ocho casos muy similares a este, todos ellos con pronunciamientos favorables a conocer la verdad científica por encima de otras consideraciones procesales».

La famosa prueba de ADN

En 2017, Javier Santos que ya no tenía recursos para seguir en esta batalla judicial, consiguió reunir algo de dinero para contratar a dos detectives privados que viajaron a Miami -Estados Unidos- en busca de pruebas para poder verificar si en realidad es hijo o no de Julio Iglesias. Tras meses de esfuerzos para dar con alguno de los hijos del cantante, finalmente, los profesionales dieron con Julio José Iglesias y consiguieron hasta 14 objetos que había utilizado el hijo mayor del artista. Después de encontrar el ADN y realizadas las pruebas, la coincidencia entre Julio Iglesias y Javier Santos fue del 99 por ciento, pero eso no ha sido suficiente para que la justicia le de la razón al valenciano, que sigue inmerso en esta guerra con el intérprete de ‘Me olvidé de vivir’