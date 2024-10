Cuando parecía que la relación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne había llegado a buen puerto, nuevas declaraciones del cantante han provocado el enfado de la fisioterapeuta. En una entrevista reciente, Osborne ha asegurado que no se va a realizar las pruebas de paternidad de su hijo en común con Gabriela Guillén. El motivo no es otro que haber reconocido la paternidad del pequeño hace varios meses atrás. «El objetivo de hacer una prueba de paternidad es saber si el niño es tuyo o no lo es ¿Qué sentido tiene ir a un juzgado a hacer una cosa que yo ya he reconocido?», ha dicho el cantante.

«Además, aquí hay un menor involucrado. El día de mañana, ese niño, independientemente de que yo lo vea, no lo vea, lo trate, lo cuide, lo que sea, irá al colegio y los niños ya sabes cómo son», asegura. En este sentido, Bertín considera la posibilidad de que el resto de compañeros de clase del menor de edad le puedan decir «pues mira, no se fiaban de tu madre, le tuvieron que hacer la prueba. Según la ley, si yo no voy, me lo adjudican, pero es que yo ya me lo he adjudicado, con lo cual, no quiero que el niño pase por eso el día de mañana».

Bertín Osborne en Sevilla. (Foto: Gtres)

Preguntada expresamente por ello por las cámaras de Gtres, Gabriela Guillén se ha mostrado de lo más contundente. La fisioterapeuta ha sido captada en las inmediaciones de su domicilio en Madrid, y si bien en un principio se ha expuesto muy tranquila con la presencia de las cámaras allí, muy pronto su rostro ha ido transformándose ante las preguntas de los reporteros. Y es que Guillén no se había enterado de las últimas declaraciones de su ex. «Gracias por la información, no lo sabía. No he visto la entrevista, me habéis informado vosotros», ha comenzado diciendo.

«No voy a hacer ningún comentario al respecto. Es algo íntimo de lo que prefiero no decir nada. Pertenece a la intimidad de mi familia y de mi hijo, no voy a deciros nada, lo siento», ha añadido no sin antes, eso sí, tender de nuevo una mano al padre de su único hijo para que lo conozca en persona. «Bertín no me ha llamado pero siempre he estado predispuesta a un acercamiento por el bien de mi hijo. Las puertas de mi casa están abiertas para cuando él quiera, siempre lo he dicho».

Gabriela Guillén a la entrada de su domicilio en Madrid. (Foto: Gtres)

Fue a principios de este año cuando se conoció la noticia de que Gabriela Guillén se había convertido en mamá primeriza. Meses antes, la paraguaya había mantenido una relación con Bertín Osborne y, entonces, se especuló con la posibilidad de que el cantante fuera el padre del pequeño. Tras destaparte el embarazo, Bertín reconoció que el embarazo de Gabriela no había sido buscado y que tampoco le hacía «especial ilusión». Además, el intérprete de Noches de San Juan o Eterna melodía, se distanció de la futura mamá y le exigió una prueba de paternidad. «Es una decisión por lógica familiar. Se lo debe a su familia, a sus hijas, a sus hijos, a Fabiola (…) Está decidido pero va a esperar, eso sí, a que ese bebé nazca», contó la periodista Paloma García-Pelayo en Y ahora Sonsóles. La periodista, matizó, no obstante, que Bertín cumpliría con sus obligaciones como padre de la criatura.