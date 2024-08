Con sus memorias a punto de caramelo, Gabriela Guillén sigue copando titulares a raíz de la decisión de Bertín Osborne de no someterse a las pruebas de paternidad tras reconocer públicamente a su hijo. Así, no es de extrañar que en cada aparición ante los medios de comunicación, la fisioterapeuta sea preguntada expresamente por ello. Este miércoles, sin ir más lejos, Gabriela Guillén ha sido captada por las cámaras de Gtres en las inmediaciones de su domicilio, en Madrid. Aunque no ha querido ahondar en demasiados detalles acerca de la decisión del cantante, sí se ha mostrado esperanzada ante la posibilidad de que Bertín conozca en un futuro próximo al hijo que tienen en común, que ya tiene 7 meses.

«Todo llega, todo llega. Todo a su momento y su tiempo, hay que dar tiempo al tiempo», ha dicho Gabriel no sin antes aclarar (a medias), en qué punto de encuentra el proceso judicial que engloba este asunto. «Todo sigue igual. Está el procedimiento y hasta que se acabe. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Eso lo lleva a mi abogado y no tengo ni idea. Es que a él le notificarán. No sé, yo no tengo ni idea. Si vosotros sabéis más que yo», ha dicho.

Gabriela Guillén, en las inmediaciones de su casa. (Foto: Gtres)

Bertín Osborne, cabe recordar, recibió el pasado día 10 julio la citación para acudir al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y realizarse las pruebas de paternidad que determinasen si el bebé al que dio a luz Gabriela Guillén el pasado mes de diciembre, es su hijo. Entonces, el presentador de Mi casa es la tuya todavía no había conocido al pequeño, aunque sí lo había reconocido como hijo suyo a través de un comunicado conjunto que la ex pareja había hecho público varias semanas antes. Un escrito por el que pensó que no debía acudir al órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia.

En el escrito, Bertín Osbone quiso expresar su «compromiso de dar el mejor futuro» al bebé, «normalizando de esta manera la relación con la empresaria» y mostrando «la máxima responsabilidad con este menor». Asimismo, Bertín Osborne reconoció que su hasta ahora guerra mediática con Gabriela «no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé» y confesó que su reacción al hacerse público el embarazo de Gabriela Guillén, el pasado verano, no fue la más idónea. «Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica», rezaba el texto.

Gabriela Guillén, en las inmediaciones de su casa. (Foto: Gtres)

Las memorias de Gabriela Guillén

Gabriela Guillén está ante un nuevo proyecto profesional. La paraguaya ha decidido escribir sus memorias y contar su experiencia de vida para intentar ayudar a otras mujeres que se vean o estén en la misma situación que ella. Aunque eso sí, sin hablar directamente de Bertín Osborne ni de la breve pero intensa relación sentimental que ambos mantuvieron. «Contaré mi vida que no ha sido nada fácil y detallo lo que sufre una mujer en todos los aspectos. Voy a escribir sobre mi embarazo, cómo me he sentido, sobre mi hijo… Es algo muy, muy importante para mí aunque no voy a centrar en escribir el libro en mi relación con Bertín, es parte de mi vida y seguramente pondré algo», confesó en declaraciones al programa Así es la vida, en Telecinco, hace varias semanas.