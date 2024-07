Todo lo que ha pasado entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén antes de la última decisión del cantante

2023 estuvo marcado por una noticia que dejó a muchos sin palabras: la supuesta nueva paternidad de Bertín Osborne. Una conocida revista desveló que el presentador y Gabriela Guillén iban a tener un niño, información que desató una gran polémica. Hubo muchos que pusieron en duda que el bebé fuera de Bertín y este asumió que no tenía ninguna intención de ejercer de padre. Eso sí, prometió que si una prueba de ADN demostraba que era suyo, se encargaría de los gastos que fueran necesarios.

El 31 de diciembre de 2023 Gabriela Guillén dio a luz a su primer hijo. Vivió este momento acompañada de sus familiares y amigos cercanos, pero lejos de Bertín Osborne porque en aquella época estaban enfrentados. Esa es la razón por la que puso en marcha una demanda de paternidad, con el objetivo de demostrar que el bebé era del presentador.

Bertín Osborne, en su último espectáculo. (Foto. Gtres)

El ex de Fabiola Martínez defendió a Gabriela varias veces, intentando que no se sintiera presionada por los reporteros o por el público. El problema es que no dio ningún paso adelante, por eso la empresaria continuó con sus planes y puso todo en manos de sus abogados. A partir de este instante han sucedido muchas cosas y Bertín ha tomado una decisión que está dando mucho de qué hablar: asume su responsabilidad, pero se niega a hacerse unas pruebas de ADN.

Bertín Osborne decide no hacerse unas pruebas de ADN

Después de estar muchos meses guardando silencio y evitando el tema, Bertín Osborne dio un golpe en la mesa y emitió un comunicado asumiendo su responsabilidad con el hijo de Gabriela. «Ella se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo», escribió en un documento que publicó el 12 de junio.

Fuentes cercanas aseguran que detrás de estas palabras está ‘El Turronero’, un famoso empresario de Andalucía que tiene amistad con muchos rostros conocidos. Su verdadero nombre es José Luis y disfruta de una conexión excelente con Bertín y con Gabriela, por eso convenció al cantante para que diera su brazo a torcer.

Bertín Osborne, en Sevilla. (Foto: Gtres)

La sorpresa es que Osborne, a pesar haber reconocido al bebé, se niega a hacerse unas pruebas de paternidad. «Me autorizan a decir que Bertín no se va a realizar ninguna prueba. Hablo desde el equipo legal que defiende al artista. Él no va a presentarse a la prueba. O al menos a día de hoy. Porque él ya ha reconocido legalmente a su hijo. Y como ya ha presentado ese documento en el juzgado, lo que me dicen es que la jueza que lleva el caso quizá lo que quiere es un poco de protagonismo», ha explicado la periodista Pilar Vidal en Y ahora Sonsoles.

Beatriz Cortázar, otra de las colaboradoras del espacio presentado por Sonsoles Ónega, ha añadido: «A Bertín le han dado un plazo a partir del próximo 15 de julio hasta el día 22. En ese margen, que ajustará su agente, debería realizarse las pruebas pertinentes». La decisión está tomada, aunque el cantante todavía tiene un tiempo para replantearse su postura.

La reunión secreta de Bertín Osborne con Gabriela Guillen

Gabriela Guillén, en un evento. (Foto: Gtres)

Gabriela ha entrado en Espejo Público para confirmar que va a luchar por los derechos de su hijo. No se rinde. Después de salir a la luz que había tenido una reunión secreta con Bertín, fechada el 11 de junio, eran muchos los que dieron por hecho que entre ellos había buena relación, pero no es así.

«Lo que hemos hecho es ponernos de acuerdo los dos gracias a nuestro amigo José Luis, yo me siento fenomenal, ella creo que también y todo está bien», matizó el presentador. Ahora solamente hace falta esperar para ver cómo se resuelve el último capítulo de este entramado.