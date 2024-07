La intención de Bertín Osborne tras su citación judicial: no se va a presentar

Tal y como confirmó este miércoles LOOK, Bertín Osborne ha sido citado a acudir al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para hacerse las pruebas de paternidad que determinen si el bebé que dio a luz Gabriela Guillén, el pasado mes de diciembre, es su hijo. A pesar de que, a golpe de comunicado, el artista reconoció su paternidad y anunció haber llegado a un acuerdo con la de Paraguay, la demanda de filiación que interpuso la joven contra el artista ha continuado su curso natural, por lo que, en los próximos días, tendría que personarse en el órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que las últimas informaciones señalan que el presentador de Mi casa es la tuya no va a presentarse a la cita judicial.

Todas las fuentes cercanas al protagonista de esta noticia coinciden en que la intención de Bertín Osborne es la de no presentarse. La primera en apuntar dicha información fue Pilar Vidal desde el plató de Y ahora Sonsoles. «Me autorizan a decir que Bertín no se va a realizar ninguna prueba. Hablo desde el equipo legal que defiende al artista. Él no va a presentarse a la prueba. O al menos a día de hoy. Porque él ya ha reconocido legalmente a su hijo. Y como ya ha presentado ese documento en el juzgado, lo que me dicen es que la jueza que lleva el caso quizá lo que quiere es un poco de protagonismo», explicaba la periodista.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una publicidad. (Foto: El Capote)

Tras ella, Beatriz Cortázar también ha detallado que el juzgado de Sevilla ha ofrecido un plazo determinado a Bertín para poder someterse a las pruebas: «A Bertín le han dado un plazo a partir del próximo 15 de julio hasta el día 22. En ese margen, que ajustará su agente, debería realizarse las pruebas pertinentes», ha confirmado, tanto en el espacio televisivo presentado por Sonsoles Ónega como en el programa radiofónico Es la Mañana de Federico. Precisamente en este último formato ha sido donde ha señalado que la gente que habla por Bertín asegura que no se las va a hacer porque considera que el comunicado oficial donde reconoció ser el padre del menor es suficiente. Por otro lado, la periodista también ha comentado que el andaluz no ha firmado ningún acuerdo, ni económico ni de silencio, con Gabriela Guillén. De hecho, entre los planes de la joven estaría dar una exclusiva cuando todo se arregle legalmente.

Bertín Osborne, ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

No obstante, por el momento, Bertín Osborne no se ha pronunciado sobre la sonada citación que ha recibido para acudir al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Tampoco lo ha hecho Gabriela Guillén, por lo que habrá que esperar a conocer lo que decide finalmente el intérprete de Como un vagabundo.