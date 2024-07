No pasará de este mes de julio. Bertín Osborne ha recibido este miércoles, día 10, la citación para acudir al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y realizarse las pruebas de paternidad que determinen si el bebé al que dio a luz Gabriela Guillén el pasado mes de diciembre, es su hijo. Así lo ha podido confirmar LOOK, hace escasos minutos, después de varias semanas de especulaciones sobre si la demanda de filiación que el cantante interpuso a Gabriela Guillén tras el nacimiento del bebé, se había paralizado o no tras el comunicado conjunto que la ex pareja hizo público el pasado día 12 de junio.

En el escrito, cabe recordar, Bertín Osbone quiso expresar su «compromiso de dar el mejor futuro» al bebé», «normalizando de esta manera la relación con la empresaria» y mostrando «la máxima responsabilidad con este menor». Asimismo, Bertín Osborne reconoció que su hasta ahora guerra mediática con Gabriela «no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé» y confesó que su reacción al hacerse público el embarazo de Gabriela Guillén, el pasado verano, no fue la más idónea. «Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica», rezaba el texto.