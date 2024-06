En los últimos días, el nombre de Bertín Osborne ha vuelto a acaparar la primera plana mediática tras darse a conocer que estaría atravesando por un delicado momento económico. Sobre este asunto, precisamente, se pronunció este miércoles, 19 de junio, Gabriela Guillén.

La empresaria fue una de las asistentes a los Beef Awards, celebrados en la emblemática plaza de toros de Las Ventas, situada en la calle Alcalá. En un primer momento, Gabriela posó en el photocall habilitado y, después atendió a la prensa. Aseguró que se encuentra en una etapa «muy feliz» y que había acudido al evento para pasárselo bien. «A disfrutar que la vida son dos días», insistió.

Gabriela Guillén posando. (Foto: Gtres)

Después fue preguntada por el cantante e indicó que no sabía si el hijo que tienen en común, que nació a finales de 2023, iba a llevar el apellido del artista. «No lo sé», dijo. Seguidamente se pronunció sobre los presuntos problemas de dinero del presentador de Mi casa es la tuya. Sin querer ahondar en muchos detalles se limitó a decir que no tenía conocimiento al respecto. «¿Ah sí? No sé», expresó.

Gabriela Guillén en un evento.(Foto: Gtres)

Los problemas económicos de Bertín Osborne

El pasado 12 de junio, Bertín Osborne lanzó un comunicado junto a Gabriela Guillén con el que reconoció, por primera vez, que el bebé que nació hace cinco meses es su hijo. «Bertín ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén, normalizando de esta manera la relación con la empresaria, que fue en su momento pareja del cantante, y mostrando la máxima responsabilidad con este menor (…)», se pudo leer en el inicio de la misiva.

Bertín Osborne, ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Tras conocerse este movimiento por parte del cantante, este marte pasado, Luis Pliego, director de la revista Lecturas, dio a conocer en TardeAR el panorama financiero de Bertín. «La herencia de Bertín Osborne está hipotecada», dijo.

«Todo el mundo tiene hipotecas, pero el problema está en cuando tu mala reputación no te permite ingresar dinero para ir liquidando ese hipoteca. La crisis que surgió al no reconocer el hijo de Gabriela le ha cancelado mucho compromisos profesionales. La semana pasada tuvo un concierto en el que el aforo fue bastante reducido y se le habían caído campañas. Era un personaje que empezaba a sentir el parón de lo que es tener una mala imagen», añadió el periodista.

«Tiene 4,5 millones de hipoteca sobre la finca de Sevilla, que es su patrimonio principal hipotecado. Por lo tanto, si ahora pasara algo, sus hijos no heredarían nada», aseguró. Asimismo, explicó también que Osborne ya había intentado vender la casa, pero no lo consiguió por el precio que él quería.