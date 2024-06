Fabiola Martínez ha sido la última en reaccionar al comunicado conjunto que, el pasado miércoles, emitieron Bertín Osborne y Gabriella Guillén, en relación a la paternidad del cantante. La venezolana ha reaparecido públicamente ante las cámaras aprovechando la presentación del rastrillo benéfico que ha organizado con la Fundación Bertín Osborne, la organización sin ánimo de lucro que creó junto a Bertín para ayudar a padres con niños en circunstancias parecidas a su primogénito en común, Kike, quien nació de forma prematura y sufre una lesión cerebral a causa de una infección de Listeria durante el embarazo, que le ha impedido crecer y/o desarrollarse con normalidad.

Preguntada expresamente por ello, Fabiola Martínez, haciendo gala de su hermetismo y ganas, a partes iguales, de desvincularse públicamente del padre de sus hijos, ha admitido que pese a la buena relación que mantiene con Bertín, no quiere ser la «tercera en discordía» en ninguno de los temas que compete al artista. «Bertín y yo tenemos una relación de amigos, educada y cariñosa. Respeto sus decisiones, en mí no va a encontrar ser la tercera en discorcía», ha comenzado diciendo. «Me alegro de que esté bien y que tome las mejores decisiones que pueda tomar. Yo no participo de sus decisiones, él solo me lo ha comunicado por lo que respecta a los niños, pero nada más. Yo en todo lo de las pruebas no me meto», ha añadido.

Fabiola Martínez, en Madrid. (Foto: Gtres)

Fue el pasado miércoles cuando Bertín Osborne dio un paso al frente en relación con su paternidad fruto de su romance con su breve pero intenso romance con Gabriela Guillén. El cantante emitió un comunicado conjunto con la paraguaya con el que quiso hacer público «el compromiso de dar el mejor futuro» al bebé que Gabriela dio a luz el pasado mes de diciembre, hace ahora cinco meses, «normalizando de esta manera la relación con la empresaria» y mostrando «la máxima responsabilidad con este menor».

En el escrito, Bertín Osborne reconoció que su hasta ahora guerra mediática con Gabriela Guillén «no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé». Asimismo, el intérprete de Tú, solo tú o Noches de San Juan, confesó que su reacción al hacerse público el embarazo de Gabriela Guillén, el pasado verano, no fue la más idónea. «He querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace 5 meses. Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo», reza el escrito.