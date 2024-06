Primeras palabras de Fabiola tras el comunicado de Bertín Osborne y Gabriela Guillén: "Nunca es tarde"

Es la noticia de la semana. Bertín Osborne ha reconocido, por primera vez, ser el padre del bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace cinco meses. Lo ha hecho a través de un comunicado conjunto con la de Paraguay en el que se ha comprometido «a dar el mejor futuro al pequeño». Como era de esperar, este inesperado movimiento por parte del artista ha puesto también en la primera plana de la noticia a Fabiola Martínez, mujer con la que Osborne compartió dos décadas de su vida, la cual no ha tenido problema en pronunciarse sobre lo ocurrido tan solo veinticuatro horas después de salir a la luz el escrito mencionado.

Ha sido en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio de este jueves, 13 de junio, donde la venezolana ha roto su silencio. Su visita al espacio radiofónico se debía a la promoción del nuevo taller sobre el duelo que va a dar la Fundación Kike Osborne pero, como no podía ser de otra manera, también ha sido preguntada por el comunicado del que fue su marido.

Fabiola Martínez en el programa ‘Es la Mañana de Federico’. (Foto: esRadio)

«A mí me lo dijo antes de que saliera. Y bueno, me parece que nunca es tarde para hacer las cosas bien o mejor. Así que yo de esto no tengo nada más que contar», comenzaba a decir la entrevista. «Respeto sus decisiones, su vida y sólo me dedico a ser la madre de sus hijos», proseguía explicando. En cuanto al escenario de que sus hijos tienen un hermano nuevo (ya reconocido por Bertín) Fabiola también se ha mostrado tajante al respecto: «Es responsabilidad de él evaluar cómo maneja esa situación», concluía.

Fabiola Martínez en Madrid. (Foto: Gtres)

Después de la entrevista que ha concedido este jueves a primera hora de la mañana, Fabiola regresaba a su domicilio de Madrid y, en la puerta principal, era sorprendida por las cámaras de Gtres, las cuales se han interesado de nuevo por conocer su parecer acerca del comunicado conjunto de Gabriela Guillén y Bertín Osborne. Sin embargo, en esta ocasión, ha preferido optar por la más absoluta discreción sobre el asunto, reiterando «que no tiene nada que aportar».

El comunicado de Bertín y Gabriela

Este miércoles, 12 de junio, Bertín Osborne y Gabriela Guillén han anunciado el fin de su guerra. Lo han hecho a través de un comunicado conjunto donde el artista ha reconocido, por primera vez, ser el padre del bebé que dio a luz la de Paraguay hace cinco meses. «Bertín ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el pequeño que dio a luz Gabriela Guillén, normalizando de esta manera la relación con la empresaria, que fue en su momento pareja del cantante, y mostrando la máxima responsabilidad con este menor», comienza a rezar el escrito.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una publicidad. (Foto: El Capote)

«Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo», señalaba Osborne, mostrándose visiblemente arrepentido por su reacción ante el nacimiento de menor.