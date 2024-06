Cada vez son más las reacciones que se conocen tras la difusión del comunicado conjunto de Bertín Osborne y Gabriela Guillén con el que el cantante reconoce al hijo que tuvo con la de Paraguay, nacido el pasado mes de diciembre. Sin ir más lejos, ha trascendido cómo se encuentra la empresaria tras lo mencionado anteriormente.

Al salir de su domicilio ha atendido con discreción a los medios de comunicación allí presentes. Sin embargo, no ha querido entrar en detalles, y tan solo se ha limitado a decir que está «muy bien» tras el último movimiento del presentador de Mi casa es la tuya.

Gabriela Guillén en un coche. (Foto: Gtres)

Con actitud relajada y una sonrisa, después de haber hecho estas breves, pero concisas declaraciones, Guillén se ha marchado montada en el vehículo que la estaba esperando.

Por otro lado, quien también se ha pronunciado sobre este entramado que ha colocado el nombre de Bertín y Gabriela en la primera plana mediática ha sido su amigo en común, José Luis López Fernández, conocido como El Turronero.

Gabriela Guillén atendiendo a los medios. (Foto: Gtres)

Al ser preguntado por la misiva, el presidente de la Fundación López Mariscal ha indicado a la agencia Gtres que fue «un día importante y feliz para todos». «Al final, cuando uno es amigo de un amigo, lo que intenta es lo mejor para ellos y creo que al final las cosas han salido bien», ha asegurado, con una sonrisa. «Yo creo que están felices todos. Bertín, Gabriela y el niño, que es el más importante», ha comentado también.

Gabriella Guillén asegura estar «bien». (Foto: Gtres)

Fabiola Martínez reacciona al comunicado

Este mismo jueves, Fabiola Martínez, ex mujer de Bertín Osborne, se ha pronunciado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, rompiendo así su silencio. Su visita al espacio radiofónico se debía a la promoción del nuevo taller sobre el duelo que va a dar la Fundación Kike Osborne pero, también ha sido preguntada por el comunicado del artista.

Fabiola Martínez en el programa ‘Es la Mañana de Federico’. (Foto: esRadio)

«A mí me lo dijo antes de que saliera. Y bueno, me parece que nunca es tarde para hacer las cosas bien o mejor. Así que yo de esto no tengo nada más que contar», ha dicho en un primer momento. «Respeto sus decisiones, su vida y sólo me dedico a ser la madre de sus hijos», ha continuado. Además, también ha hablado sobre el hecho de que sus hijos tienen un nuevo hermano (ya reconocido por Osborne). «Es responsabilidad de él evaluar cómo maneja esa situación», ha concluido.

Tras esta entrevista, Fabiola ha regresado a su domicilio de Madrid y, en la puerta principal, ha atendido a las cámaras de Gtres, las cuales se han interesado por conocer su postura después de la publicación del comunicado de Gabriela Guillén y Bertín Osborne. Sin embargo, ha apostado por la discreción y se ha limitado a decir «que no tiene nada que aportar».