Eugenia Osborne ha sido la última en reaccionar al comunicado conjunto que, este miércoles, han emitido Bertín Osborne y Gabriella Guillén, en relación a la paternidad del cantante. La empresaria ha sido captada saliendo de su domicilio en Madrid y, preguntada expresamente por ello, la hija mayor de Bertín Osborne se ha limitado a decir: «No voy a hablar de este tema, sabéis que no hablo de este tema, no hablo de este tema». Haciendo gala de su hermetismo y sin ahondar en más detalles, Eugenia no se ha referido en ningún momento a su padre ni tampoco a Gabriela Guillén, si bien sus gestos dejarían entrever que la noticia ha caído como un jarro de agua fría en la familia de Bertín Osborne.

Ha sido a última hora de la mañana de este miércoles cuando Bertín ha dado un paso al frente en relación con su paternidad fruto de su romance con Gabriela Guillén. El cantante ha emitido un comunicado conjunto con la paraguaya con el que ha querido hacer público «el compromiso de dar el mejor futuro» al bebé que Gabriela dio a luz el pasado mes de diciembre, hace ahora cinco meses, «normalizando de esta manera la relación con la empresaria» y mostrando «la máxima responsabilidad con este menor».

Eugenia Osborne, en el interior de su coche. (Foto: Gtres)

En el escrito, Bertín Osborne ha reconocido que su hasta ahora guerra mediática con Gabriela Guillén «no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé». Asimismo, el intérprete de Tú, solo tú o Noches de San Juan, ha confesado que su reacción al hacerse público el embarazo de Gabriela Guillén, el pasado verano, no fue la más idónea. «Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo», reza el escrito.

El comunicado conjunto entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne llega apenas unos días después de que, la crónica social de nuestro país, se hiciera eco de un posible acercamiento entre la ex pareja que se resumiría en un acuerdo para paralizar la demanda de paternidad a la que Osborne iba a someterse a mediados de este mes de junio para confirmar que el recién nacido es, efectivamente, su séptimo hijo y el primero en común con Gabriela. Sobre esto último, cabe destacar, la prensa también quiso saber la opinión de Eugenia Osborne. Entonces, las únicas palabras de la empresaria fueron: «Siempre voy a apoyar a mi padre».

Eugenia Osborne, en el interior de su coche. (Foto: Gtres)

Desde que se hiciera pública la relación, y posterior ruptura con bebé de por medio, entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, cierto es que las hijas del artista han preferido mantenerse en un segundo plano mediático, y no participar de nada, al menos públicamente, que tuviera que ver con la situación sentimental de su padre. De igual modo ha intentado hacerlo Fabiola Martínez, quien fuera mujer de Bertín durante más de dos décadas. El matrimonio entre Fabiola y Bertín se produjo en enero de 2021, tras varias semanas de rumores de crisis en la pareja.