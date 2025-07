La confesión personal del Rey Felipe a las ganadoras del Premio Internacional Princesa de Gerona 2025

El pasado mes de junio el Rey Felipe VI fue el encargado de poner el broche final a una nueva edición del Tour del talento de la Fundación Princesa de Gerona. Un acto que se celebró en Madrid y en el que no pudo participar la princesa Leonor debido a su instrucción en la Armada y en el que se conoció el nombre de las últimas dos premiadas del año. Dos mujeres emprendedoras, procedentes de países latinoamericanas que han sido reconocidas con el Premio Internacional. Valentina Agudelo y Gabriela Asturias son el último exponente del talento joven que tanto apoyan desde la organización desde su fundación hace ya más de una década. Un talento que traspasa fronteras y que impulsa el futuro de las nuevas generaciones, a las que pertenece la princesa de Asturias.

A pocos días de la entrega de los galardones -que este año, por fin, se va a celebrar en Barcelona-, este portal ha tenido la oportunidad de hablar tanto con Valentina como con Gabriela. Las dos nos atendieron amablemente tras su breve encuentro con Felipe VI. Un encuentro que recuerdan con mucho cariño.

«Pudimos hablar con él prácticamente en privado y nos dedicó más o menos 15 minutos», desvela Valentina, que cuenta a este digital que el monarca se interesó mucho por entender sus proyectos y por conocerlas mejor. «Fue una conversación maravillosa, la verdad es que me sorprendió su calidad humana», ha explicado. Además, según ha contado, don Felipe les dio la enhorabuena a las dos por ser modelos a seguir tanto para sus hijas como para otras jóvenes que tengan interés en dedicarse al mundo de la innovación, de la tecnología y la ciencia. «Nos dijo también que le gustaría que nuestros proyectos llegaran a Europa y que tuvieran una repercusión más global. Fue una conversación preciosa», recalca la colombiana.

Valentina Agudelo saludando al Rey Felipe VI. (Foto: Cortesía)

Por su parte, Gabriela Asturias asegura que don Felipe fue muy cercano con ellas: «Es una persona muy linda, nos hizo varias preguntas sobre nuestros proyectos a Valentina y a mí y me dio mucho gusto escucharlo a él hablar de sus hijas y el orgullo que siente por ellas. Se nota que es un papá orgulloso y se nota el cariño que se tienen en la familia», ha contado la guatemalteca.

En esta ocasión, ni Valentina ni tampoco Gabriela tuvieron la oportunidad de hablar con la Reina Letizia, ni tampoco con la princesa Leonor o con la infanta Sofía, aunque esperan poder conocerlas en los próximos días y comentar con ellas sus proyectos, sobre todo, porque la Reina está especialmente volcada en temas relacionados con la salud.

No obstante, el Rey Felipe recordó a su hija mayor en este encuentro con las galardonadas: «El Rey nos dijo que la princesa va a estar en los premios y que incluso se ajustó la fecha para que no se los perdiera», cuenta Valentina. Gabriela dice que está muy emocionada por poder conocer a la princesa y tiene ganas de hablar con ella: «Sé que acaba de terminar su crucero y me genera mucha curiosidad saber cómo lo ha vivido y qué le espera. Su papá nos dijo que el año que viene va al Ejército del Aire. Ella es muy joven, me intriga saber cómo afronta su papel», ha dicho.

El Rey Felipe VI con Gabriela Asturias. (Foto: Cortesía)

A pesar de que tanto Guatemala como Colombia están a miles de kilómetros de España, la información sobre la Familia Real es recurrente. Por ejemplo, con la reciente escala de Leonor en Cartagena y Santa Marta a bordo del Juan Sebastián Elcano: «La visita fue muy emocionante, todo el mundo le dio una buena bienvenida. A nosotros realmente nos enorgullece mucho cuando los diplomáticos personas de la Casa Real nos visitan. El país entero estaba muy emocionado por verla», cuenta Valentina.

En el caso de Guatemala, la princesa no ha hecho parada allí, pero sí que visitó el país el pasado año la Reina Letizia. La esposa de Felipe VI coincidió con Susana Arrechea, ganadora de uno de los premios internacionales. «Me acuerdo de cuando Letizia llegó a Guatemala. Creo que la percepción es muy positiva, la gente en Guatemala ve mucho las noticias sobre la Familia Real en España, le tienen cariño y la verdad es que sólo he escuchado cosas positivas», dice Gabriela.

Del proyecto ALMA a Salva Health

Valentina Agudelo y Gabriela Asturias han sido reconocidas en las categorías de CreaEmpresa e Investigación respectivamente. La iniciativa de Valentina, Salva Health, es una startup colombiana de tecnología médica que desarrolla soluciones para la detección temprana de enfermedades, especialmente en entornos que tienen acceso limitado a servicios de salud. Su proyecto más importante hasta ahora es Julieta, un dispositivo portátil que detecta anomalías asociadas al cáncer de mama mediante inteligencia artificial, de manera rápida, eficiente e indolora.

Valentina Agudelo y Gabriela Asturias juntas en Madrid. (Foto: Cortesía)

Julieta es una herramienta no invasiva, sin radiación y que se conecta por Bluetooth a una tableta o portátil. Usa electrodos que miden señales eléctricas del tejido mamario y analiza los datos con IA. Además, no necesita conexión a internet, ni tampoco energía de manera continuada, por lo que es ideal en zonas rurales. El dispositivo ofrece a todas las mujeres, sin importar su ubicación o situación económica, una oportunidad justa de detección temprana del cáncer de mama, incluso antes de la edad recomendada para mamografías tradicionales.

Gracias a esto pueden eliminar barreras para el acceso al diagnóstico de enfermedades, no solamente para el cáncer de mama, aunque éste ha sido el comienzo: «Decimos que, igual que está Julieta, debería de haber un Romeo para el cáncer de próstata», comenta Valentina, que tiene el objetivo puesto en seguir investigando para poder avanzar más en el diagnóstico de otras patologías de manera precoz en poblaciones en situación desfavorable ya que esto es vital para salvar vidas.

En el caso de Gabriela Asturias, la guatemalteca ha sido reconocida con el premio en la categoría de Investigación. En 2015 fundó la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y Salud (FUNDEGUA), una organización que le permite canalizar su investigación y vocación de servicio hacia su país. Una de las iniciativas que ha impulsado desde ahí es ALMA, un asistente virtual basado en inteligencia artificial que durante la pandemia brindó apoyo a más de un millón de personas en Guatemala y sigue activo como herramienta nacional de orientación sanitaria.

«ALMA empieza en la pandemia como una respuesta a un problema de desinformación sobre el virus que percibimos a nivel general», asegura Gabriela. «Queríamos ayudar a que las personas tuvieran información correcta y por eso creamos un chatbot en redes sociales con un equipo clínico que iba actualizando el modelo, que fue creciendo poco a poco», comenta Asturias. La repercusión de esta herramienta fue muy grande, por lo que el equipo del proyecto se fue ampliando y se pusieron en marcha más iniciativas, por ejemplo, sobre puntos de vacunación y otras cuestiones. «Queríamos acercar la salud a las personas a través de la tecnología», recalca Gabriela.

En este contexto, al igual que ha ocurrido en el caso del proyecto de Valentina Agudelo, la IA ha sido una importante ayuda. «Yo creo que definitivamente es un aliado. No reemplaza a los médicos, ni a los centros de salud y todavía creo que las interacciones humanas son fundamentales en estos ámbitos, pero considero que hay una gran parte de la logística en la que puede ayudar», asegura Gabriela. Eso sí, es importante utilizar estos recursos de manera responsable y ética. «La IA como tal no es el problema, creo que es más el uso que le demos», apunta.

Un reconocimiento muy especial

Tanto para Gabriela como para Valentina este premio significa un gran honor y las dos están encantadas con este reconocimiento, ya que les aporta más visibilidad y una mayor repercusión a su trabajo. “Es una oportunidad para abrirnos muchas puertas y nos va a permitir estar más conectados de cara al futuro”, asegura Valentina. Gabriela asegura que “es un gran impulso y un privilegio poder representar a mí país y a las mujeres científicas”, al tiempo que comenta que fue toda una sorpresa para ella ser seleccionada, ya que los demás proyectos finalistas eran muy interesantes.

No es la primera vez que el Premio Internacional -que se puso en marcha en 2019 coincidiendo con el décimo aniversario de la fundación- recae en dos mujeres procedentes de Latinoamérica. De hecho, ya el pasado año, las galardonadas fueron la venezolana Yarivith González y la guatemalteca Susana Arrechea. A esta última la Reina Letizia la conoció durante su viaje de cooperación al país, donde pudo ver en primera persona el trabajo de Arrechea en comunidades indígenas.